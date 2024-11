Las reservas netas cayeron a -u$s8.600 millones tras la compra de dólares del Tesoro para cancelar deuda

De esa manera, el trabajo señala que “ahora, el nivel de reservas es comparable al de mediados de enero” al inicio de la gestión de la actual conducción económica.

Por otro lado, destaca que “la medida menos ácida de netas, que no resta los vencimientos de Bopreal a doce meses ni depósitos del Tesoro, no se vio afectada y se mantiene en -u$s4.307 millones”.

Los depósitos en dólares en los máximos

No obstante, el informe dice que “lo relevante, y que marca una diferencia con diciembre 2023 y enero 2024, es que la liquidez del BCRA alcanzó máximos de la Administración Milei al ubicarse en u$s14.531 millones”.

En tanto, se resalta que “por el momento, la compra de los u$s$2.812 millones no alteró” los depósitos totales del sistema en moneda extranjera. “Recién cuando el Tesoro decida transferir los dólares al Bank of New York (BONY), la liquidez del Central se verá comprometida”.

“Si esta transferencia se hiciera hoy, caería desde u$s14.531 millones hasta u$s11.830 millones. Mientras tanto, las compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y el aumento de los encajes seguirán potenciándola”, dice PPI.

El Gobierno garantiza los pagos

Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, salió por redes sociales a garantizar el pago de la deuda en dólares del Tesoro. “Ya dijimos por todos lados y lo volvimos a reiterar el Ministro y yo, que los vencimientos se pagan y no realizaremos ninguna operación de mercado para cubrir dichos vencimientos. Tanto los dólares de los intereses, como la amortización de enero, ya han sido comprados”, explicó.

No obstante, se trata de indicadores que van a seguir variando con el correr de los días en la medida en que el Banco Central siga comprando dólares en el mercado local.

Adquirió este miércoles u$s227 millones y extendió su invicto a 41 ruedas consecutivas. Justo cuando se creía que desaceleraba el ritmo de compras, anotó el saldo neto positivo más alto desde los u$s245 millones del 13 de noviembre. De todas formas, se trataría más de un factor puntual que de un cambio en la tendencia.

Los u$s227 millones podrían explicarse por la liquidación de una colocación puntual de un corporativo. Las ONs de YPF LUZ por u$s100 millones y las de Tarjeta Naranja por u$s179 millones, podrían ser los factores explicativos del inusualmente alto volumen en el MULC.