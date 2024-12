Leopoldo Tornarolli: “El año podría cerrar con una pobreza menor al segundo semestre de 2023”

La explicación principal es la baja tan fuerte de la inflación, lo que era impensado fue su desaceleración. A su vez, entre el primer trimestre y el tercero tenés algo de recuperación de actividad, pero sobre todo se explica por la baja de la inflación que te da una ganancia en términos de reducción de la pobreza.

El otro factor que acompañó y amplificó el efecto de la baja de inflación es que la pobreza no se mide por la inflación general, sino que se mide por la canasta básica alimentaria para la indigencia y la canasta básica total para la pobreza. Ambos indicadores cayeron muy por debajo de la inflación desde mayo en adelante. Puede que los ingresos en promedio estén perdiendo poder adquisitivo respecto de la inflación, pero suma respecto de las canastas.

P.: ¿Qué sucede con la comparación del tercer trimestre a nivel interanual? ¿Por qué no se registra una baja de la pobreza en este período?

L.T.: No tenés una baja entre terceros trimestres, tenés casi el mismo valor. O sea, entre el tercer trimestre de 2023 y tercer trimestre de 2024, el valor de pobreza sería casi el mismo, o sea 38,6% contra 38,1% estimamos de momento. La explicación redunda en la baja de la inflación y sobre todo de los alimentos que fueron por debajo de IPC general, porque, en realidad, en nivel de actividad todavía estás por debajo del tercer trimestre de 2023.

La otra cuestión es la metodológica. Si vos corrieras la canasta un mes, la pobreza en el tercer trimestre hubiera sido cuatro puntos más altos que el tercer trimestre del año anterior. Hay una cosa intermedia, si uno pudiera mirar a cuando entrevista a cada individuo y pudiera mirar la canasta en ese momento, la distancia no sería de cuatro puntos pero tampoco sería igual, posiblemente con una medición perfecta (no lo tiene ningún país) quizás la pobreza sería un par de puntos más alta en términos interanuales, algo bastante en línea con el nivel de actividad del tercer trimestre.

P.: ¿Hay riesgo de que en el cuarto trimestre la pobreza vuelve a marcar una suba?

L.T.: No creo, quizás a lo mejor un poquito, porque tenes un efecto artificial porque en el cuarto trimestre no tenés los aguinaldos. En el primer trimestre y en el tercero tenés los aguinaldos, porque como se pregunta respecto a los 30 días anteriores, los aguinaldos se reportan en enero y en julio en la encuesta. O sea, los entrevistados en enero hablan sobre el aguinaldo percibido en diciembre, mientras que en julio se habla del aguinaldo de junio.

Igualmente, la tendencia de los otros indicadores, de la inflación a la baja, de la recuperación parcial de nivel de actividad y demás, muy probablemente compensen eso, y entonces es bastante posible que el nivel de pobreza que te dé en el cuarto trimestre sea muy similar al del tercero. Eso haría entonces que se cierre el año con un nivel de pobreza menor al del segundo semestre de 2023, pero lo que no vas a tener definitivamente es una continuación de esta tendencia de fuerte caída que se observó en el tercero.

Toda esa ganancia que tuviste por la recuperación o por la caída de la inflación ya no la vas a tener en el cuarto trimestre. O sea, gran parte de ese camino de ganancia en términos de baja de la pobreza y reducción de la inflación, ya lo recorrieron. Si bien todavía tenés dos puntos y algo de inflación y podés ir más abajo, deberías ir más abajo, eso no te va a reportar en términos de pobreza una gran ganancia. En adelante, las caídas de pobreza van a ser explicadas principalmente por la recuperación del salario relacionado a mejoras en el nivel de actividad.

P.: Mirando los ingresos, considerás que esta baja de la pobreza beneficia a los más pobres (primeros deciles) ¿o en qué deciles encontrás un impacto mayor?

L.T.: Aquellos donde más mejoró el ingreso es en los indigentes, es gente que no sale de la pobreza, pero sí mejora su situación económica.

En esos casos tenés una combinación de mejora de los ingresos informales más la suba del valor real de las transferencias estatales, sobre todo AUH y Tarjeta Alimentar, que en valores reales le ganaron a la inflación. Después en los deciles intermedios tenés una situación un poco más parecida a lo que pasó con la inflación respecto a un año atrás, que mantuvieron más o menos el poder adquisitivo y en algunos de los deciles superiores también se ganó pero creo que los que más habían ganado eran efectivamente los deciles inferiores.

Por eso, yo no hablé sobre indigencia, pero otros sí estimaron que la indigencia también va a caer aún más fuerte que la pobreza, así como en su momento había subido todavía más fuerte que la pobreza, la indigencia también va a caer fuerte porque esos deciles ganaron más que los otros en la comparativa. La indigencia también va a caer más fuerte porque la canasta básica alimentaria subió mucho menos que la canasta básica total, que a su vez subió menos que el IPC general.

P.: ¿Considerás sostenible la baja de la pobreza registrada? ¿Qué debería suceder para que siguiera a la baja?

L.T.: En adelante, para que la pobreza baje, la economía sí o sí tiene que crecer. Quizás puede ir hasta el 35% o 34% siguiendo con esta baja de la inflación, pero para que sea un proceso sostenible de muchos años, tenés que crecer, algo que Argentina no lo hace sostenidamente desde 2010. Entonces, lo que necesitas es en realidad varios años de crecimiento, para romper el piso de pobreza, que está en el orden del 25%. En ese sentido, el orden macroeconómico y la baja de la inflación son requisitos pero no condiciones suficientes. Si no creces, si no se reactiva la actividad económica, si no empezás a generar más empleo registrado, seguramente eso no va a pasar.

El Gobierno obviamente considera que eso va de la mano con el funcionamiento del mercado, asegurando las condiciones de estabilidad macro. La pregunta es si el Gobierno puede sostener efectivamente esa estabilidad. Personalmente, todavía no veo las señales suficientes para entender si definitivamente es sostenible o no.