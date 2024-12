Paso a paso, cómo comprar en el exterior con el nuevo límite de u$s3.000 y sin aranceles hasta u$s400

¿Qué se necesita?

Medios de pago autorizados para efectuar compras en el exterior (tarjeta de crédito, adhesión a sistema PayPal, DineroMail, Western Union, etc.).

Clave de Identificación Tributaria (CUIT).

Clave fiscal de la ex AFIP (ahora, Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA) con nivel de seguridad 3, como mínimo.

Hacé la compra y aguardá en tu domicilio a que el Courier Internacional te lleve el envío.

Aboná al Courier Internacional los gastos de envío, más la franquicia correspondiente.

Efectuada la compra hay que ingresar en la página de ARCA, ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar la recepción de la mercadería. La ex AFIP aclaró que si en los próximos 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, “la persona no podrá volver a usar este beneficio”.