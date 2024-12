Reservas: ¿cuántos dólares tiene en su poder el BCRA para defender el tipo de cambio?

Se trata de la cifra de millones "líquidos” más alta desde 2022. Es la capacidad de intervención en el MULC o los mercados financieros. No obstante, las reservas netas siguen en terreno negativo.

El BCRA canjea depósitos en pesos por depósitos en dólares al Tesoro para que no suba la Base Monetaria.

Un ejemplo de lo que eso podría significar es el del Banco Central de Brasil, que en las últimas semanas tuvo que “quemar” unos u$s11.000 millones para defender la paridad del real.

Dólares suficientes para el pago de intereses de Bonares y Globales de enero

“Entre el 16 y el 19 de diciembre (último dato conocido) el Tesoro le compró u$s1.930 millones al Banco Central. De esta manera, los depósitos de éste en moneda extranjera en la autoridad monetaria treparon a u$s5.698 millones”, señala PPI.

Según dice la ALyC, se trata de “un monto más que suficiente para afrontar los u$s478 millones remanentes de pago de intereses de Bonares y Globales de enero”, de los cuales “ya se enviaron al Bank of New York u$s1.050 millones el 4 de octubre, y el principal de u$s2.818 millones”. “Consecuentemente, post pago le quedará al Tesoro unos u$s2.400 millones, siempre que el neto con otros organismos multilaterales no sea negativo en el interín”, explica PPI.

El reporte agrega que, “además de mostrarse voluntad de pago a los acreedores, la explicación ‘monetaria’ sería que el BCRA querría mantener la Base Monetaria Amplia (suma de Base Monetaria, LEFIs en manos de los bancos y depósitos del Tesoro en el BCRA en pesos) por debajo del límite de $47,7 billones”. La sociedad de bolsa estima que “la manera de lograrlo es vía achique de los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA (para pasar a dólares)”. Con las últimas operaciones, la BMA se ubica en $46,67 billones.

Qué pasa con las reservas netas

Las reservas netas del BCRA se pueden definir como la cantidad de dólares que quedan si se excluyen los pasivos a 12 meses. Es decir, si se restan los dólares que hay que devolver en menos de un año.

A partir de las últimas operaciones, PPI estima que “las reservas netas, que toman a los depósitos del Tesoro en el BCRA como pasivo, cerraron noviembre en -u$s9.601 millones, y se encontraban al 19 de diciembre en -u$s10.364 millones”.

“Vale destacar que gran parte de la explicación para que las netas sigan en negativo es que se deducen los depósitos en dólares del Tesoro por u$s5.698 millones”, añade el trabajo. Es decir, técnicamente el estudio considera que el dinero del Gobierno nacional en el Central tiene un plazo corto de devolución. Pero si hubiera una corrida, el Tesoro seguramente renovaría sus depósitos. PPI precisa que “si, por el contrario, no se realiza esta deducción (los depósitos del Tesoro), las reservas netas cerraron noviembre en -u$s6.041 millones y alcanzan un estimado de -u$s4.666 millones al 19 de diciembre”.