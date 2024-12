Reservas: el 50% de los argentinos paga los gastos por turismo en el exterior con dólares propios

Además, el BCRA recuerda que, al igual que lo que sucede con las exportaciones de bienes, hasta un 20% de los cobros por exportaciones de servicios pueden ser ingresadas al país a través del mercado de valores en el marco del mencionado “Programa de Incremento Exportador” (PIE). Por ende, esta porción de los ingresos no figura en las estadísticas publicadas del mercado de cambios y balance cambiario por no efectuarse registro alguno en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambios -a excepción de aquellos cobros que ingresan y quedan depositados en cuentas locales en moneda extranjera para su posterior liquidación en el mercado de valores, los cuales son registrados como operaciones de canje, sin efecto neto en el mercado de cambios-. Esto viene a cuento de las comparaciones interanuales ya que un año atrás no regía esta prerrogativa para los exportadores, lo que enturbia la comparación estadística.