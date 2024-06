Salarios: por qué el indicador que usa el Gobierno no es el adecuado para medir su evolución

Este lunes la Oficina del Presidente se galardonó de haber logrado en marzo "la recuperación mas significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009". Sin embargo, tal como había explicado Ámbito , el dato es engañoso ya que se basa en un indicador que no es el más adecuado para explicar lo que viene ocurriendo con los sueldos.

Esos son los números que el Gobierno utiliza para asegurar que los salarios vienen recuperándose luego del duro golpe sufrido tras la devaluación de diciembre. No obstante, el resto de los indicadores no muestran lo mismo y los especialistas aseguran que el RIPTE no sirve para evaluar la dinámica social y laboral.