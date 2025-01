Tarifas: Economía impedirá cortes de gas a quienes no paguen tasas municipales y provinciales incluidas en las facturas

El Ministerio de Economía busca modificar la reglamentación para que las empresas de distribución de gas no puedan cortar el suministro a usuarios que decidan no pagar las tasas municipales y provinciales.

"Vamos a tener que cambiar el reglamento del servicio para que las distribuidoras no puedan proceder al corte del suministro si el usuario decide no pagar conceptos ajenos a la prestación del servicio. Es el caso de las tasas municipales y/o provinciales donde la distribuidora no es el sujeto pasivo sino simplemente agente de recaudación", explicaron desde un despacho oficial, según consignó Infobae.