Noticias de empresas

Tercera edición de “Supervielle Exporta”

Banco Supervielle, anuncia la tercera edición de su concurso “Supervielle Exporta”. Este premio no solo reconoce la labor de las empresas en su proceso de internacionalización, sino que también les brinda la posibilidad de crecer y formarse mediante networking con nuevos partners en la Barcelona Business Week 2025 (BBW 2025) y en programas de expansión internacional. La inscripción para el concurso comienza el 1 de agosto y finaliza el 30 de septiembre, y todas las empresas están invitadas a participar sin requisitos de facturación. Esta edición, de la que podrán participar empresas clientes y no clientes, presenta dos categorías: categoría “Exportadoras”, para empresas con al menos dos años de experiencia en exportación, que otorgará como premio a las dos primeras empresas la posibilidad de asistir a BBW 2025; y la nueva categoría “Empresas con vocación de internacionalización”, para aquellas que, a pesar de no tener presencia internacional previa con sus productos/servicios, demuestran potencial para expandirse a nuevos mercados. Esta última categoría premiará al ganador para participar de un programa de mentoría personalizada a elección de INICIA, la asociación de emprendedores para la promoción de negocios responsables, o de DNI, la consultora de Desarrollo de Negocios Internacionales.