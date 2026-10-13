¿Te vas de vacaciones? Cómo ahorrar más de 20 dólares en tu factura de luz desenchufando estos electrodomésticos

Antes de salir de casa por varios días, algunos ajustes pueden reducir consumos innecesarios y prevenir problemas mientras tu hogar queda vacío.

Irse de vacaciones también puede convertirse en una oportunidad para bajar el consumo eléctrico del hogar . Aunque durante esos días no se usen la cocina, la lavadora o el lavavajillas, varios aparatos siguen gastando energía si permanecen enchufados, lo que impacta en tu economía .

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Según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), desconectar determinados equipos antes de un viaje prolongado puede generar un ahorro superior a u$s20 . Además, algunas medidas ayudan a reducir el riesgo de fallas, fugas o problemas eléctricos durante la ausencia.

La heladera es uno de los electrodomésticos que más energía consume porque funciona las 24 horas. De acuerdo con la OCU, mantener encendido durante un mes un modelo combi puede costar u$s3,5 , pero una heladera grande de tipo americano puede alcanzar los u$s7 mensuales .

Si el hogar va a quedar vacío durante bastante tiempo, la recomendación es vaciarla, desenchufarla, limpiarla y dejar la puerta entreabierta . Este último paso es importante para evitar la aparición de malos olores y moho en el interior.

Si quedan alimentos que necesitan conservarse, se puede ajustar el termostato a una temperatura algo menos fría, ya que habrá menos productos dentro y no será necesario mantener el mismo nivel de refrigeración.

Apagar el termotanque antes de viajar ayuda a evitar consumos innecesarios mientras no se usa agua caliente. Pexels

Calentador de agua y termotanque: la razón por la que debes apagarlo antes de viajar

El calentador o termotanque puede seguir consumiendo energía aunque nadie use el agua caliente. Esto pasa porque el equipo mantiene el agua a una temperatura determinada y vuelve a calentarla cada vez que el depósito pierde calor.

Según la OCU, dejarlo encendido durante un mes puede sumar entre u$s7 y u$s10 a la factura, dependiendo del tamaño y las características del aparato.

Por eso, antes de viajar es mejor desconectarlo y cerrar las llaves de agua. También se recomienda usar el agua almacenada hasta vaciar el depósito. Además de reducir el consumo, esta medida puede limitar las consecuencias de una posible fuga o rotura mientras la casa está sola.

En el caso de la lavadora, el lavavajillas y la secadora, lo aconsejable es dejarlos vacíos, secar gomas y zonas con humedad y mantener las puertas abiertas o entreabiertas para evitar malos olores.

Televisores, consolas, routers y otros equipos siguen gastando energía en modo stand-by aunque parezcan apagados. Magnific

El mito del modo stand-by: los pequeños aparatos que siguen consumiendo luz en vacaciones

Que un aparato parezca apagado no significa que haya dejado de consumir electricidad, el llamado consumo en espera o stand-by representa el 10% del gasto eléctrico de un hogar, según la OCU. En una vivienda con un consumo anual medio de 4.500 kWh, ese gasto puede equivaler a unos u$s7,5 por mes. Entre los dispositivos que pueden seguir usando energía aparecen:

televisores

sistemas de sonido

consolas

microondas

hornos

cafeteras

tostadoras

robots de cocina

licuadoras

cargadores de celulares y tablets

aspiradoras y otros equipos con batería

También conviene apagar el router antes de salir, ya que además de evitar su consumo eléctrico, esto desconecta la red WiFi y reduce la posibilidad de accesos no autorizados. Si no es posible desenchufar cada dispositivo por separado, se puede cortar determinados circuitos desde el tablero eléctrico.