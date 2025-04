Trabajo informal en Argentina: el 77% de las empleadas de casas particulares no están registradas

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo expuso la grave situación que atraviesa dicho sector de la economía en el país. El desconocimiento sobre los trámites de formalización es una de las principales causas de la no registración.

El 77% de las trabajadoras de casas particulares de Argentina no están registradas de manera formal en el sistema laboral, de acuerdo a un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Aseguran que una de las principales causas es el desconocimiento por parte de los empleadores de los trámites de inscripción.

"En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar . Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro . Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte. Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder", indicó García.

Por otro lado, explicó qué parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, "tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro", porque no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente: "Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace", añadió.

Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que "parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes", que toman esta actividad como su primer trabajo en nuestro país."(Las trabajadoras migrantes) toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento. En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta", aseguró.

Para García, "no hay una maldad intencional en el empleador" cuando no procede al registro porque, de hecho, otra fase de los estudios que pudieron hacer es que, dentro de los empleadores, hay una mayor población de clase media, media - alta y alta y destacó que "los que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas" porque tienen el "incentivo" de que se produzca "un descuento en el impuesto de ganancias", sin embargo, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y "necesitan que le cuiden al nene", no llegan a eso.

"Una vez que determinamos que la relación no ha sido registrada o lo ha sido en modo deficiente, nos queda dar intervención con nuestra sentencia al ARCA para que ellos tomen la intervención de su competencia. Sabemos que esos aportes, que eventualmente se recauden en el juicio anterior, no van a ir a parar al trabajador. Directamente, va a ser un juicio contra el que fue su empleador, pero para el Estado. Así que tampoco va a obtener beneficio el trabajador por esa sentencia. Tendría que generarse una modificación legislativa desde ese lugar también", concluyó.

Trabajo informal en Argentina: cómo es la comparación regional

Según datos del FORLAC 2.0 (la estrategia de formalización de la OIT en América Latina y el Caribe en el periodo 2024-2030), la tasa promedio de informalidad juvenil en América Latina y el Caribe es del 54,4%. Así, la mitad de las personas ocupadas en la región no tienen acceso a un trabajo decente en la economía formal.

En Argentina, usando el mismo rango etario (15 a 24 años), la cifra se eleva al 68%. “Esto muestra que el problema en el país requiere atención, incluso en comparación con otras economías de la región que también enfrentan desafíos estructurales”, explicó la especialista.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la tasa de empleo alcanzó el 45,7% en el cuarto trimestre dentro de los 31 aglomerados urbanos.

De ellos, el 42% de los trabajadores no posee derechos laborales, mientras que el 57,8% se encuentra bajo los parámetros de formalidad. Se trata de una leve suba respecto al mismo período del año pasado (41,4%).

Para tener una radiografía de como sería a nivel nacional, si se extrapolara a la población total esto implicaría que de 21.509.912 trabajadores, unos 9.034.163 se encontraría en condiciones de informalidad y los 12.475.749 restantes corresponderían a los formales.