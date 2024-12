Triple riesgo para la industria: el Gobierno acelera la flexibilización del cepo, se aprecia más el peso y se profundiza el "efecto caipirinha"

La industria enfrentará un triple desafío: las nuevas medidas para profundizar la apertura de importaciones, la devaluación del real brasileño y la apreciación del peso. El Ministerio de Economía apuró la eliminación del impuesto PAIS y el Banco Central se prepara para continuar desmantelando el cepo comercial. Mientras tanto, la moneda del principal socio comercial de Argentina sufrió un nuevo revés y acumula una caída superior al 20% en los últimos doce meses. La cuenta de servicios volvió a deteriorarse y exhibió un déficit superior a los u$s 744 millones en octubre.

Los anuncios del ministro de Finanzas Fernando Haddad no convencieron a los mercados. El funcionario comprometió recortes en el gasto por casi u$s 12.000 millones en dos años. Fue considerada insuficiente. Al mismo tiempo, confirmó una exención en el impuesto de la renta para quienes ganan hasta 840 dólares y una suba para los que ganan más de u$s 8.400.