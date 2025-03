Los dos economistas más escuchados de la city hablan de riesgos con la salida del cepo: "Me preocupa"

El economista también destacó que la salida del cepo podría incluir la mejora de la situación de los dividendos y otros envíos de capital, lo que tendría un impacto positivo en la economía. Aunque reconoció que el proceso depende de la aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Congreso, Ferreres prevé que el levantamiento del cepo podría ocurrir antes de las elecciones, aunque no necesariamente antes de mayo. De todas formas, su pronóstico incluye una posible suba del dólar, con la advertencia de que la falta de suficientes reservas podría generar una presión sobre el tipo de cambio, lo que podría desencadenar una corrida cambiaria . "Efectivamente puede haber demanda, y eso puede implicar una corrida, es lo que se está pagando es la decisión de salir del cepo".

caputo dolar banco central.jpg El dilema de Caputo: cómo contener una eventual corrida cambiaria con la salida del cepo Ambito

Arriazu habló con cautela sobre la salida del cepo cambiario

En contraste, Ricardo Arriazu, economista de renombre, mostró una postura más cautelosa frente a la posibilidad de una salida total del cepo. Arriazu señaló que, aunque es un crítico del cepo, el levantamiento total de las restricciones no es adecuado dadas las condiciones actuales de la economía argentina. En una entrevista, expresó: "El único problema que yo veo es que el FMI se equivocó rotundamente, no entiende una economía monetaria y en consecuencia quiere que Argentina flote" y advirtió sobre los riesgos de una flotación sin condiciones adecuadas, diciendo: "¿Qué hubiera pasado si Argentina flotaba en diciembre de 2024? Dejaba el tipo de cambio libre y eliminaba el cepo con una deuda por importaciones impaga de 40 mil millones y con reservas negativas. La gente iba a ir corriendo a comprar 40 mil millones y no iban a estar. ¿Y qué iba a pasar? Una hiperinflación inmediata".