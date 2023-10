En septiembre el Banco Central emitió más de $2,3 billones

En medio del llamado “Plan Platita” de Gobierno, la Base Monetaria apenas creció $206.300 millones en septiembre, lo que representa un 3% mensual, un 31% en lo que va del año y un 63% interanual. A la luz de los registros inflacionarios es prueba de una elocuente caída del nivel de monetización de la economía producto de la escalada inflacionaria, que refleja del insoslayable retroceso de la demanda de dinero. Sin embargo, ello no implica que el Banco Central (BCRA) no haya parado de emitir en todos estos meses y en particular en septiembre. Ocurre que, el ente monetario a cargo de Miguel Pesce, si bien convalidó una mera expansión de la Base de $206.300 millones, en realidad, emitió más de $2,3 billones.