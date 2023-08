Santiago Lange anunció que puso fin a su etapa en el circuito olímpico

La dupla Lange-Travascio finalizó 13ra en el Trofeo Princesa Sofia, de abril; 16ta en Hieres y no disputó el Event Test.

“Quiero ser muy consciente de esa felicidad que sigo sintiendo en el agua y compitiendo. Pretendo estar muy presente en cada minuto que me queda, dejar esa sensación de plenitud grabada a fuego en mi memoria”, afirmó.

“París era el sueño que teníamos con Vicky, pero no se dio y estoy triste por eso. Pero también estoy feliz por el camino recorrido, por las enormes alegrías que me dio el deporte y en eso me quiero concentrar mañana cuando le diga adiós a mi pasión olímpica. Será un hasta luego y también un gracias a todos los que me acompañaron en esta hermosa travesía que seguirá con nuevos desafíos. ¡Buenos vientos!!”, concluyó.

Lange, de 61 años, participó en siete Juegos Olímpicos: Seúl 1988 (Clase Soling), Atlanta 1996 (Laser), Sydney 2000 (Tornado), Atenas 2004 (Tornado), Beijing 2008 (Tornado); Río de Janeiro 2012 y Tokio 2020 (Nacra 17).

Medallas

El velista argentino obtuvo las medallas de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 junto con el correntino Carlos Espínola en la clase Tornado; y luego, en sociedad con la rosarina Cecilia Carranza Saroli - ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en la clase Laser Radial- la presea de oro en Río de Janeiro 2016, primera medalla olímpica dorada en la historia de la vela argentina. En septiembre de 2015, Lange, padre de Yago y Klaus -séptimos en la Clase 49er en Río 2016-, fue sometido a una operación en la que se le extirpó un tumor en un pulmón.

Lange comenzó en noviembre de 2021 los entrenamientos para París 2024 junto con Travascio, de 33 años, doble medallista panamericana en la clase 49er FX, luego de formar dupla con Carranza Saroli desde 2014 a 2021.

Travascio, junto con Sol Branz, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y de bronce en Lima 2019. Además terminaron 13ras. en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y quintas en Tokio.

En La Haya se otorgan nueve plazas a los países en Nacra 17; diez en 49er FX ; siete en Ilca, ocho en 470 y ocho en Kite.