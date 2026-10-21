ABB presentó en la AOG 2026 tecnologías para mejorar la eficiencia energética y la producción en Vaca Muerta

La compañía exhibe soluciones de electrificación, automatización y digitalización para acompañar la expansión de la industria petrolera y gasífera argentina. La firma también destacó su participación en Rio Grande LNG, uno de los mayores proyectos de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos.

ABB participa de AOG Patagonia 2026 con tecnologías de electrificación, automatización y digitalización destinadas a mejorar la eficiencia y confiabilidad de las operaciones energéticas.

La expansión de Vaca Muerta y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura petrolera y gasífera están impulsando la demanda de tecnologías capaces de mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de las operaciones. En ese contexto, ABB participa de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG Patagonia) , donde presenta soluciones de electrificación, automatización y digitalización destinadas a acompañar el crecimiento de la industria energética argentina.

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La compañía tecnológica participa de la exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se desarrolla del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. Su propuesta está orientada a modernizar instalaciones, optimizar el consumo de energía y mejorar el desempeño operativo de los activos utilizados en la producción, el procesamiento y el transporte de hidrocarburos.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector es ampliar la capacidad de producción sin comprometer la continuidad de las operaciones. Para ello, ABB propone integrar tecnologías eléctricas, sistemas de control y herramientas digitales que permitan anticipar fallas, reducir interrupciones no programadas y mejorar la administración de los recursos energéticos.

El crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta requiere inversiones en nuevas instalaciones y en la ampliación y modernización de la infraestructura existente.

En particular, el desarrollo de proyectos de petróleo y gas demanda sistemas eléctricos capaces de abastecer equipos industriales, plantas de procesamiento e instalaciones de transporte.

En este escenario, la confiabilidad del suministro y la capacidad para monitorear el funcionamiento de los equipos resultan fundamentales para sostener las operaciones.

"El crecimiento de Vaca Muerta y la expansión de la infraestructura energética representan una oportunidad estratégica para Argentina. A medida que la demanda energética continúa aumentando, el desafío no es solamente incrementar la capacidad instalada, sino también fortalecer la confiabilidad, la resiliencia y la eficiencia operacional", señaló Hernán Kavaliauskas, Regional Division Manager de ABB Energy Industries.

El ejecutivo destacó la importancia de integrar distintas herramientas tecnológicas para mejorar el funcionamiento de las instalaciones.

"ABB ayuda a sus clientes a acompañar esta evolución mediante soluciones integradas de automatización, electrificación y digitalización que permiten tomar decisiones más inteligentes, optimizar el desempeño de los activos y avanzar hacia operaciones más sostenibles durante todo su ciclo de vida", agregó.

Las tecnologías que ABB presentó en la AOG Patagonia 2026

Entre las soluciones exhibidas por la compañía se encuentran sistemas de distribución eléctrica de media y baja tensión, subestaciones modulares y tecnologías de protección destinadas a fortalecer la infraestructura energética.

Estas herramientas permiten mejorar la capacidad de abastecimiento de las instalaciones industriales y contribuir a la continuidad de las operaciones.

ABB también presentó plataformas digitales de gestión energética, que permiten monitorear el funcionamiento de los sistemas eléctricos y obtener información sobre su desempeño.

La integración de sensores y herramientas de análisis avanzado facilita el seguimiento de variables operativas en tiempo real.

A partir de estos datos, las empresas pueden identificar anomalías, anticipar necesidades de mantenimiento y reducir la probabilidad de interrupciones no planificadas.

Este enfoque, conocido como mantenimiento predictivo, permite planificar intervenciones sobre los equipos en función de su estado y comportamiento, en lugar de depender exclusivamente de revisiones programadas.

La compañía también destacó la modernización de sistemas existentes como una alternativa para incrementar la eficiencia y extender la vida útil de determinadas instalaciones.

En la industria del petróleo y el gas, estas tecnologías pueden aplicarse en distintas etapas de la cadena de valor, desde las instalaciones de producción hasta los sistemas de procesamiento y transporte.

La experiencia de ABB en uno de los mayores proyectos de GNL de Estados Unidos

Además de las soluciones destinadas al mercado argentino, ABB destacó su experiencia internacional en proyectos de gas natural licuado (GNL), una actividad que también aparece entre las principales oportunidades de expansión para el sector energético nacional.

Uno de los desarrollos mencionados por la compañía es Rio Grande LNG, ubicado en Texas, Estados Unidos, considerado uno de los mayores proyectos de infraestructura para la exportación de gas natural licuado.

Durante 2026, ABB amplió el alcance de sus suministros para nuevas etapas de esa iniciativa.

La participación incluye sistemas integrados de automatización, soluciones eléctricas, gestión de potencia y tecnologías digitales orientadas a mejorar la visibilidad de las operaciones y la confiabilidad de las instalaciones.

Los grandes proyectos de GNL requieren infraestructura energética compleja, debido a los procesos industriales necesarios para enfriar el gas natural y transformarlo en estado líquido para su transporte marítimo.

En este tipo de instalaciones, los sistemas eléctricos y de automatización cumplen una función fundamental para controlar los procesos, optimizar el uso de energía y mantener condiciones de operación seguras.

La experiencia internacional de ABB en este segmento adquiere relevancia en un contexto en el que Argentina impulsa proyectos destinados a exportar gas de Vaca Muerta hacia mercados internacionales.

Electrificación y digitalización para mejorar la competitividad del sector

La incorporación de nuevas tecnologías en la industria energética no responde únicamente a la necesidad de ampliar la producción.

También está vinculada con la búsqueda de mejoras en los costos operativos, la utilización de energía y la confiabilidad de las instalaciones.

ABB plantea que la integración de electrificación, automatización y digitalización permite abordar estos desafíos de manera conjunta.

Por un lado, los sistemas eléctricos modernos buscan mejorar la capacidad y estabilidad del abastecimiento energético. Por otro, las herramientas digitales permiten obtener información para optimizar los procesos y tomar decisiones operativas.

La compañía sostiene que estas tecnologías también pueden contribuir a reducir progresivamente la intensidad de emisiones asociada con determinadas actividades industriales, mediante un uso más eficiente de los recursos.

Con más de 140 años de trayectoria global y más de un siglo de presencia en Argentina, ABB desarrolla soluciones para distintas industrias, entre ellas petróleo, gas y generación de energía.

Su participación en AOG Patagonia 2026 se produce en una etapa de expansión de las inversiones en Vaca Muerta y en proyectos de infraestructura destinados a incrementar la capacidad productiva y exportadora.

En ese escenario, la modernización de las instalaciones y la incorporación de tecnologías de control y monitoreo se presentan como herramientas para acompañar el crecimiento de la industria y mejorar su competitividad.