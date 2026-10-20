Edesur construye una nueva subestación eléctrica que beneficiará a más de 130.000 usuarios del Conurbano

Edesur construye una nueva subestación en Luis Guillón que contará con 80 MVA de capacidad de transformación una vez finalizadas sus dos etapas, previstas para 2027 y 2029.

La distribuidora avanza con una obra en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, que permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento y mejorar la calidad del suministro. El proyecto contempla dos transformadores de 40 MVA y un electroconducto subterráneo de 5,6 kilómetros, con una primera etapa prevista para marzo de 2027.

Edesur avanza con la construcción de una nueva subestación eléctrica en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, que permitirá mejorar el suministro de electricidad para más de 130.000 usuarios del sur del Conurbano bonaerense. El proyecto contempla la instalación de dos transformadores de potencia y una conexión subterránea de alta tensión, con el objetivo de ampliar la capacidad de distribución y fortalecer la confiabilidad de la red.

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La obra forma parte del plan de inversiones de la distribuidora para modernizar su infraestructura eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda. Según informó la compañía, la nueva Subestación Guillón permitirá reducir las limitaciones estructurales existentes en la red y aportar mayor capacidad de abastecimiento a la zona.

El proyecto se desarrollará en dos etapas: la primera entrará en servicio en marzo de 2027, mientras que la segunda está prevista para marzo de 2029. Una vez completadas ambas fases, la instalación contará con dos transformadores de 40 megavoltamperios (MVA) cada uno, equivalentes a una capacidad de transformación conjunta de 80 MVA.

La nueva infraestructura estará ubicada en Luis Guillón, dentro del partido bonaerense de Esteban Echeverría, y tendrá como función incrementar la capacidad de distribución eléctrica en el corredor sur del Gran Buenos Aires.

El proyecto prevé la incorporación de dos transformadores de potencia que permitirán fortalecer el abastecimiento y mejorar las condiciones operativas del sistema.

La capacidad de transformación de una subestación constituye uno de los elementos fundamentales para atender la demanda eléctrica de los usuarios y distribuir energía a través de las redes correspondientes.

Además de los transformadores, la obra incluye la construcción de un electroconducto subterráneo de alta tensión de 5,6 kilómetros de extensión.

Esta instalación permitirá vincular la futura Subestación Guillón con la Subestación Transradio, integrando la nueva infraestructura al sistema eléctrico de la distribuidora.

Según Edesur, la conexión contribuirá a fortalecer la red y mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades de suministro en el área de influencia.

Las dos etapas de la obra: cuándo comenzará a funcionar

El cronograma informado por la compañía establece que la construcción y puesta en funcionamiento de la subestación se realizará de manera progresiva.

La primera etapa contempla la instalación de un transformador de 40 MVA, cuya entrada en servicio está prevista para marzo de 2027.

Con esta incorporación, la distribuidora dispondrá de capacidad adicional para atender la demanda eléctrica de la zona.

La segunda fase incluye la instalación de otro transformador de iguales características, también de 40 MVA, con puesta en servicio proyectada para marzo de 2029.

Una vez finalizada esa etapa, la subestación alcanzará su configuración prevista de 80 MVA de capacidad instalada de transformación.

El desarrollo por fases permitirá incorporar progresivamente nueva infraestructura al sistema de distribución.

Más de 130.000 usuarios beneficiados por la ampliación de la red

La nueva subestación tendrá un impacto sobre el abastecimiento eléctrico de más de 130.000 clientes del área de influencia.

El objetivo es reforzar la capacidad de distribución de energía y reducir las limitaciones existentes en la infraestructura, dos aspectos vinculados con la calidad y continuidad del servicio.

En ese sentido, Edesur destacó que la instalación permitirá aportar mayor robustez al sistema eléctrico del sur del Conurbano bonaerense.

El proyecto también se enmarca en el programa de inversiones de la distribuidora destinado a actualizar y ampliar sus instalaciones, en función de las necesidades de abastecimiento de las localidades donde presta servicio.

La primera fecha relevante del cronograma será marzo de 2027, cuando está prevista la puesta en funcionamiento del transformador inicial. La capacidad definitiva de la nueva subestación se alcanzaría dos años después, en marzo de 2029, con la incorporación del segundo equipo.