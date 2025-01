YPF anunció acuerdos de exportación de gas licuado por u$s 7.000 millones

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1884335887233999333&partner=&hide_thread=false ¡Gran reunión de trabajo con Horacio Marín, CEO de YPF!



Hoy tuvimos la oportunidad de analizar los avances del auspicioso proyecto “Argentina LNG”. Tras su exitosa gira de más de 20 días en la que mantuvo reuniones en los principales países de Asia, YPF ha logrado cerrar… pic.twitter.com/EZAu1A4S5Q — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 28, 2025

Previamente, YPF firmó la semana pasada un Memorándum de Entendimiento (MOU) para exportar Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta a la India. El MOU se suscribió con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL).