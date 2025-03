Alejandro Werner advirtió que el FMI no desembolsará u$s20.000 millones sin una flexibilización cambiaria

Werner explicó este jueves que el FMI no realizará esos desembolsos sin una flexibilización cambiaria y la implementación de una estrategia clara para la salida del cepo. De todas formas, se refirió al acuerdo como una "buena noticia". Además, no descartó que después de la elección "el Fondo esté dispuesto a ampliar esos montos " cuando ya haya "una estrategia muy clara de flexibilización del mercado cambiario y del retiro del cepo".

"Si esto es un crédito muy diferente, si esto es un stand by de seis meses, donde le dan tres pagos de nueve en nueve meses, o le dan tres pagos de u$s6.500 millones, sería muy diferente y Argentina tendría un monto muy grande, probablemente para eventualmente quitar el cepo", añadió.

Y advirtió: "El Fondo no va a desembolsar estos u$s20.000 millones totalmente si no hay una flexibilización cambiaria. Esa no tiene que venir ahora, pero puede venir, digamos, en la tercera revisión del programa, que sea al final del año 25 o principios del 26".

"El foco va a estar en moverse a una flexibilización cambiaria y en la liberalización de la cuenta de capitales de una manera gradual y prudente", concluyó.

Javier Milei defendió el acuerdo con el FMI y negó una devaluación: "Hablar del tipo de cambio es irrelevante"

El presidente Javier Milei salió a respaldar al ministro de Economía Luis Caputo que este jueves adelantó que Gobierno espera un desembolso de u$s20.000 millones de parte del FMI y descartó una devaluación al decir que es “irrelevante la discusión cambiaria”.

“Hablar del tipo de cambio es irrelevante porque voy a tener tantos dólares que respaldan la base monetaria, que me podrían sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían u$s24.000 millones”, sostuvo en declaraciones radiales.

En declaraciones radiales, Milei aseguró que el préstamo con el FMI - más lo aportado por el Banco Mundial, el BID y CAF - permitirá "llevar las reservas internacionales brutas a u$s50.000 millones. Es decir, el balance del Banco Central que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de u$s26.000 millones, pasaría a contar por lo menos con u$s50.000 millones".

"Si yo tomo la base monetaria en el formato tradicional, que tiene que ver con los pesos que nosotros usamos para hacer transacciones y el encaje de los bancos, es decir, el efectivo que los bancos tienen en caja, esos son $29 billones . Si yo esos $29 billones los convierto al tipo de cambio oficial, la base monetaria de Argentina son u$s26000 millones de dólares", detalló el mandatario en declaraciones radiales a El Observador.

Según el libertario, esto significa que "cada peso tiene el doble de respaldo de dólares, básicamente, al tipo de cambio oficial". "Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, de 1300, la base monetaria sería de u$s22000 millones. Es decir, tengo u$s50000 millones para respaldar u$s22.000 millones. O sea, tengo más que el doble".

En esta línea, el Presidente volvió a asegurar que "este acuerdo no sube la deuda porque es tomar esos fondos del BCRA para pagar la deuda que tiene el tesoro con el BCRA". Según ejemplificó, la contracara de eso será que vamos a tener "menos inflación".

Por último, el libertario volvió a diferenciar su acuerdo del resto debido a que Argentina ya realizó el ajuste fiscal que suele exigir el FMI. "En el caso argentino la diferencia es totalmente abismal porque en el caso argentino, Argentina ya hizo el ajuste. Argentina hizo ajustes muchísimo más profundos que los que demandaba el propio Fondo Monetario Internacional".