30 años de "Seven": el clásico de David Fincher que redefinió el género

David Fincher demostró con su filmografía que es un maestro del género thriller. Películas como Fight Club (1999) Zodiac (2007) y Gone Girl (2014) dan cuenta de ello. Pero si nos remontamos a 1995 sus pergaminos eran mínimos: algunos trabajos en televisión, publicidades y un debut un tanto fallido dirigiendo Alien 3 en 1992. Esta situación hizo que su siguiente proyecto fuese clave para poder despegar, y sin duda que así lo fue. Seven (o Se7en) lo cambio todo.

Walker escribió el guion que se convertiría en Seven en 1991, por ese entonces era un aspirante a guionista empleado de una tienda de discos de Nueva York. Sumido en una profunda depresión con un trabajo que odiaba y viendo oportunidades exiguas de entrar en la industria de su profesión, el guion de Seven refleja la gran oscuridad y cinismo experimentado por su creador en ese entonces.

“La idea de asesinatos basados en los pecados capitales fue una reacción de vivir en Nueva York e insertarme en la cabeza de John Doe, podía caminar por las calles y ver cada pecado capital en todas las esquinas de la ciudad. ¿Qué pasaría si alguien demasiado sensible viera estas injusticias?”, revelo Walker en una entrevista con Uproxx.

Seven, la ciudad y el pecado como protagonistas

Seven no sólo desde su historia, sino también a través de su puesta en escena se abraza la idea de que la vida es sombría y sin sentido. La ciudad no tiene nombre, está cubierta por un cielo gris y un constante diluvio, no hay menciones a fechas. Esa falta de especificidad temporal y de lugar en cambio, es contrarrestada por una ciudad plagada de problemas, de violencia explicita y detectives agotados. Un ambiente impregnado de desesperanza y miseria, en palabras del propio detective Somerset: "No creo que pueda seguir viviendo en un lugar que abraza y nutre la apatía como si fuera una virtud".

Un éxito de taquilla, un clásico que 30 años después vuelve a los cines, Seven es sin dudas un filme de referencia dentro del género. Su relevancia a marcado las carreras de quienes formaron parte de ella, Fincher logró hacerse un nombre dentro de la industria, Walker siguió escribiendo guiones, y sus protagonistas continuaron con una filmografía más que respetable.