Cine nacional: los estrenos de la semana y las novedades de la cartelera Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









La cartelera suma comedias, documentales y producciones que recorren distintas figuras y momentos de la cultura argentina. Entre los estrenos se destacan la película protagonizada por Wanda Nara y el documental sobre Susana Rinaldi, junto con propuestas especiales en salas y una novedad en Flow.

La cartelera reúne comedias, documentales y producciones sobre la historia y la cultura argentina.

El debut cinematográfico de Wanda Nara y una buena biografía de Susana Rinaldi conforman esta semana las novedades del cine nacional. Mientras, en funciones especiales, pueden verse "No matar", de Juan Villegas, valioso registro de ex guerrilleros y víctimas civiles de la violencia setentista (hoy, Centro Cultural 25 de Mayo),

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"Militante", de Federico Sosa, seguimiento de un luchador matancero que no se da por vencido ni aún vencido (hoy, Sala Norita) y "El camino contrario", de Martín Wain y Daniel Flores, cálida evocación del grupo de rock gótico El Corte y su malogrado conductor Hernán D. Reyna (sábado, Gaumont). Aparte, en Flow se estrena "Tragedia", de Silvina Estévez, Juliana Ascua y Justina Grande, subtitulado "un documental sobre las que hacen comedias". Más de 20 humoristas son entrevistadas, desde Ana Acosta, Gabriela Acher, Maitena y la payasa Cristina Marti hasta las camadas más jóvenes. Faltan algunas imprescindibles, pero, bueno, todo no se puede,

"Yo no entiendo cómo a tanta gente le gusta el modo en que cantás", le decía su propia madre a Susana Rinaldi. "Lo que canta no es tango", afirma Juan Carlos Cuacci, su guitarrista a lo largo de muchos años, pero aclara: "ella tiene un estilo propio". Perlas como éstas matizan el documental "Susana Rinaldi, libre", de María Isabel Marcenaro, que charla con la reconocida intérprete mientras desfilan fotos, videos, hijos, nietos, la hermana, el cuñado (el mismo Cuacci), los sobrinos, un fragmento de "Solamente ella" con Aldo Barbero, otro con Osvaldo Piro, que apenas habla, recuerdos de María Herminia Avellaneda, María Elena Walsh y Julio Cortázar, paseos por París, textos de Alfonsina Storni, Silvina Ocampo, Borges, Galeano y Simone de Beauvoir, y decenas de canciones, entre ellas "La foule", que solo han cantado Edith Piaf y Susana Rinaldi, y es la versión francesa del vals peruano "Que nadie sepa mi sufrir" (peruano pero escrito por dos argentinos, Cabral y Dizeo). En síntesis, un trabajo bien armado, de abundante y variado material, especial para seguidores de la Tana.

Claro que el estreno más llamativo es el de Wanda Nara, "¿Querés ser mi hijo?", remake de la cinta mexicana "¿Quieres ser... mi hijo?", de la prolífica Ihtzi Hurtado. La historia es básicamente la misma: obligada a valerse por sí misma una señora de las llamadas "maduritas" se postula para un trabajo periodístico donde, curiosamente, tienen mejor puntaje las mujeres con familia a cargo. De ahí que haga un acuerdo con un joven vecino. Ante los ojos de sus posibles empleadores será una madre joven con su envidiable muchacho. Todo va bien hasta que el vástago muestra el físico y a ella se le van los ojos. Comedia de enredos llena de absurdos, todo terminará bien. Y, digámoslo sin problemas, Wanda Nara es más convincente y atractiva que la azteca Ludwika Paleta (hasta el nombre es más lindo), y, en líneas generales, esta versión argentina es mejor que la original. Tampoco necesitaba mucho para ser mejor, eso es cierto, ni llega a las alturas, pero entretiene debidamente. Íbamos a decir que entretiene decentemente, pero quizás ese no sea el término que su público espera. Una observación al margen: pese a lo que por ahí se dice, ya nadie se ofende ni escandaliza demasiado cuando una mujer consigue una pareja mucho más joven. La sensación es más bien de envidia. Y el ejemplo nacional, Graciela Alfano-Matias Alé, que duró lo suyo. Y en teatro, Mirtha Legrand y Arnaldo André haciendo "40 kilates" (allá por 1971, aclaremos).

"¿Querés ser mi hijo?" (Argentina, 2026); Dir.: Hernán Guerschuny; Int.: Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean-Pierre Noher, Charo López.

"Susana Rinaldi, libre" (Argentina, 2026); Dir.: Isabel Marcenaro: documental.

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