Disney presentó el primer avance de la película "live-action" de "Lilo & Stitch"







La película llegará a los cines en mayo de 2025.

Disney presentó el primer avance de su película de acción real Lilo & Stitch, en la que la adorable criatura extraterrestre azul aterroriza un impresionante castillo de arena.

El clip de 30 segundos ofrece un vistazo a la costa hawaiana, y nada más sobre la película.

Cómo será el live-action de Lilo & Stich Según la sinopsis oficial, Lilo & Stitch narra “el vínculo que se forma entre una niña humana solitaria llamada Lilo y un extraterrestre con forma de perro llamado Stitch, que está diseñado para ser una fuerza de destrucción”.

Lilo y Stitch .mp4 Dean Fleischer Camp, el cineasta detrás de la encantadora comedia independiente de la película de A24 Marcel the Shell With Shoes On, está dirigiendo Lilo & Stitch. Chris Sanders, quien codirigió la película original de 2002, está repitiendo su papel de voz de Stitch, mientras que Maia Kealoha (como Lilo), Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen y Courtney B. Vance se unen al elenco.

Lilo & Stitch se estrenará 23 años después de la primera película, que recaudó 273 millones de dólares en la taquilla mundial. La historia sigue a Lilo, de 6 años, y a su hermana adolescente Nani, que viven en Hawái y adoptan un “perro” genéticamente modificado conocido como Experiment 626, también conocido como Stitch. La película incluía la pegadiza canción de Disney “Hawaiian Roller Coaster Ride” y presentó al público el concepto de ohana, que significa familia, y como Stitch inculca a todos: Familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida. Lilo & Stitch ha inspirado múltiples spin-offs, incluidas las secuelas directas a video Stitch: The Movie, Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch y Leroy and Stitch. Un programa de televisión llamado Lilo & Stitch: The Series se emitió en Disney Channel y ABC Kids de 2003 a 2006. Disney ha adaptado numerosas películas animadas a imagen real, entre ellas El rey león, La bella y la bestia, Aladino, Mulan, Dumbo y La sirenita, con distintos grados de éxito. Lilo & Stitch llegará a los cines en de mayo de 2025.

