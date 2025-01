El rapero Ecko sacó un arma durante una batalla de la Liga Bazooka 2025

La gente y los artistas que presenciaban el dúo hicieron ruido ante las declaraciones del rapero, algunos mostrándose a favor de sus palabras y otros en contra. “¿Ustedes quieren trap de verdad? Yo les voy a dar trap de verdad”, soltó.

Luego habló de “sacar la gun”, es decir, sacar una arma metafóricamente. Sin embargo, Ecko se acercó a un ayudante quien le entregó literalmente una pistola. La cargó y se la mostró a su contrincante. “Nosotros podemos sacar la gun. Así que no te confundas Nachito, que la mafia está en mi esquina y yo me siento Toreto, pero esto no es Brasil wacho, ¡esto es Argentina!”, cerró.

Ecko.mp4

La gente quedó en shock, pero aún así se escucharon algunos aplausos entre el público. Al momento de responderle, Nacho cuestionó a Ecko por sacar el arma en el escenario.

“Sinceramente me parece un desastre. Pero bueno, ¿qué se esperan de un chabón tan tonto y repugnante? ¡Fantasma! Si se saca se usa y si no, mirá para abajo. ¿Dale?”, expresó. Y más tarde sumó: “No pienso hablar de su personal porque si no, lo saco en una bolsa de nailon”.

Reacciones y consecuencias del incidente protagonizado por Ecko

Si bien la batalla está disponible en el canal de YouTube de la Liga, censurando la imagen de la pistola, se viralizó solo ese fragmento. En el video largo, los conductores tuvieron que pedirle a la gente que aplaudiera a Ecko, mientras que la respuesta de Nacho recibió una gran ovación.