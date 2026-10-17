Esta particular película que dominó la taquilla y las redes sociales ya está disponible en HBO Max y no te la podés perder

Concebida a partir de un fenómeno de internet, esta producción llegó a la pantalla grande y recaudó más de $400 millones de dólares.

Dirigida por un Kane Parsons de solo 20 años, la película hizo historia y le dió a A24 uno de sus mayores logros.

Portales, pasillos interminables, iluminación fluorescente y habitaciones que se repiten sin final. Esa es la premisa de esta película de terror que convirtió uno de los fenómenos más interesantes de internet en un éxito de taquilla . Dirigida por Kane Parsons, la producción ya se encuentra disponible en HBO Max y propone una historia inspirada en una leyenda urbana digital.

Backrooms llegó a los cines el 29 de mayo de este año y desembarcó en la plataforma de streaming el 25 de septiembre. Su recorrido la ubicó entre los grandes éxitos del año y convirtió a A24 en protagonista de una de las historias más llamativas del cine de terror reciente.

La historia empieza cuando aparece "una puerta" en el sótano de una tienda de muebles. Al atravesarla, hay una red de habitaciones conectadas entre sí , con pasillos que parecen no tener fin, ningún humano a la vista y una arquitectura que desafía las reglas del mundo que conocemos. Una vez que alguien entra, encontrar el camino de vuelta se convierte en un problema mucho más difícil de lo que parecía al principio.

El protagonista es Clark, un hombre que se enfrenta a una serie de fallas eléctricas inexplicables y termina descubriendo ese espacio oculto. A medida que avanza la historia, el laberinto amenaza con afectar su percepción de la realidad y pone en peligro a las personas que lo rodean y se encuentran en los Backrooms con él.

La película trabaja con el concepto de los espacios liminales: lugares de tránsito, como oficinas vacías, pasillos o salas de espera, que resultan familiares pero generan incomodidad cuando aparecen deshabitados o fuera de contexto.

En Backrooms, esa sensación se transforma en una amenaza permanente. La iluminación artificial, las paredes amarillentas y la repetición de ambientes construyen una atmósfera en la que es difícil saber cuánto tiempo pasó o si existe una salida.

Reparto de Backrooms

Chiwetel Ejiofor como Clark

Renate Reinsve como Mary

Mark Duplass como Phil

Finn Bennett como Bobby

Lukita Maxwell como Kat

Avan Jogia como Naren Warne

Tráiler de Backrooms

De una leyenda urbana de internet a un fenómeno mundial que recaudó millones de dólares

El origen de Backrooms se remonta a 2019, cuando empezo a circular en internet una imagen de un lugar vacío, iluminado por tubos fluorescentes y cubierto con un empapelado amarillo. La foto se difundió en comunidades digitales y dio lugar a una historia de ficción sobre espacios ocultos, interminables y ajenos a la realidad.

Con el tiempo, esa idea se convirtió en una leyenda urbana de internet, que tomó el nombre de "Backrooms". La idea: que al mismo tiempo que transcurre nuestra realidad, existe esta dimensión, accesible desde "puertas" que pueden estar más cerca de lo que creemos.

En 2022, Parsons, que entonces era un adolescente, publicó en YouTube el corto The Backrooms (Found Footage). El video simulaba una grabación encontrada de una persona que se encontraba con ese mundo extraño.

Su propuesta visual retro, el uso de efectos digitales y el estilo documental ayudaron a que el concepto ganara una gran audiencia internacional. Después llegaron nuevos cortos que ampliaron la mitología y acumularon millones de reproducciones y fanáticos.

A24 tomó ese mismo universo como punto de partida para desarrollar la película, que convirtió a Parsons en uno de los directores más aclamados del año. La película recaudó alrededor de US$ 400 millones en todo el mundo y se convirtió en el estreno más taquillero de la historia de A24.

Ahora, con su llegada a HBO Max, Backrooms suma un nuevo capítulo después de su recorrido por las salas. Para quienes siguen el terror y forman parte del folklore digital, es la oportunidad de ver cómo una leyenda nacida en internet se convirtió en una de las producciónes más exitosas del año.