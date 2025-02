Fuerte tono político en el inicio del Festival de Berlín

La Berlinale Special busca selecconar obras que gusten al gran público – “el cine es una industria que a veces se disfraza de arte”, como escribió sin ironía el novelista André Malraux cuando era ministro de cultura de Charles De Gaulle. El festival abrió con el último largometraje de Tom Tykwer, "Das Licht (La luz)", que muestra alegóricamente una Europa cansada a quienes redimen con los inmigrantes llegados del Medio Oriente. Fue el film inaugural de la Berlinale Special.

Berlinale - Timothee Chalamet Red Carpet - THR 14 Feb 25.jpg.webp Timothée Chalamet, vestido veraniego con camisa, camiseta y pantalones rosa en medio de la nieve, deleitó a sus ‘fans’ berlineses en la alfombra roja.

Chalamet

También allí se incluyó "A Complete Unknown", sobre Bob Dylan en los años sesenta, protagonizada por Timothée Chalamet, quien en la alfombra roja del Berlinale Palast, y nevando, vestido veraniego con camisa, camiseta y pantalones rosa, deleitó a sus ‘fans’ berlineses.

En Berlinale Special también se incluyó la premiere de "Mickey 17", del coreano Bong Joon Ho, para Warner Bros. que los amantes de la ciencia ficción “grunge” y los anti-Trumpistas apreciarán apreciarán por partes iguales. Desarrolla una historia de protagonistas duplicados por una máquina y su rebelión contra un tiranuelo ridículo.

Los desafíos y dilemas que enfrenta un festival de este calibre siguen en pie: cómo manejarse con recortes de presupuesto, atrayendo estrellas de Hollywood (que son las que realmente cuentan) y en una época del año inhóspita. Cannes y Venecia tienen lugar al principio y fin del verano, en geografías espectaculares del Mediterráneo.

Como el año pasado, el conflicto desatado por la invasión de un semi-estado terrorista a Israel en octubre de 2023 afecta directamente al festival. No son sólo las manifestaciones pro-palestinas en zonas aledañas, sino la organización de eventos cinematográficos paralelos, con paneles y proyecciones, para mantener viva la antorcha de esta causa política. Para complicar el panorama, el domingo 23 hay elecciones federales para el Bundestag (Parlamento), que debieron anticiparse raíz del colapso de la coalición gobernante el año pasado. Según se pronostica, la alianza de centro-derecha CDU ganará las elecciones, con la AfD, que representa al populismo de extrema derecha, alcanzando el segundo lugar.

Volviendo al perfil político de la Berlinale, interesa notar que la figura más aludida, y denostada, en la conferencia de prensa del Jurado fue el flamante presidente norteamericano. Los cañonazos contra Donald Trump los inició Todd Haynes, el director norteamericano de "Far from Heaven", "Carol" y "I’m Not There", donde seis actores, entre ellos Cate Blanchett, interpretan aspectos de Bob Dylan. Tilda Swinton, la versátil actriz británica – vista recientemente en el último trabajo de Pedro Almodóvar, su primero en inglés, "The Room Nextdoor" – recibió un Oso de Oro honorario por su trayectoria. En 1987 presentó aquí "Friendship’s Death", dirigida por el crítico y teórico del cine Peter Wollen, donde protagoniza a una extraterrestre que por equivocación aterriza en el conflicto palestino-israelí.

En su discurso explicó que, desoyendo llamados a que boicoteara la Berlinale, usaba la plataforma del festival para solidarizarse con la causa palestina, denunciando la violencia israelí y el apoyo norteamericano; no hubo nombres propios pero quedó claro a quiénes se refería. Recordó que el cine es “innatamente inclusivo, e inmune a los esfuerzos de ocupación y colonización, y desarrollo inmobiliario de rivieras”. Fue muy aplaudido por el público invitado a la apertura del festival.

Nuestro compatriota el realizador Rodrigo Moreno es uno de los siete miembros del Jurado de la competencia oficial. En 2006 presentó aquí su opera prima "El custodio", y "Un mundo misterioso" en 2011.

Entre los 19 films en competencia hay una co-producción argentino-española, "El mensaje", dirigida por Iván Fund. Se presenta mañana, con buenas expectativas.