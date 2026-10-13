Gustavo Yankelevich habló sobre el comunicado de Darío Giordano y aseguró que el padre de sus nietos "no es inocente"

Tras la acusación de Valentín, hijo de Romina Yan, contra su padre por violencia física y psicológica se desató una dura interna familiar.

Luego de que Valentín Yankelevich hiciera público su testimonio sobre presuntas situaciones de violencia vividas en el ámbito familiar tras el fallecimiento de su madre, Romina Yan , su padre Darío Giordano tomó la decisión de romper el silencio y difundir un extenso comunicado . Ahora Gustavo Yankelevich habló públicamente sobre los dichos de Giordano.

A través de un comunicado, Giordano planteó que debió afrontar conflictos familiares en un momento de dolor por la muerte de la actriz. “En el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida, cuando intentaba reconstruir una familia atravesada por una ausencia irreparable, también me encontré teniendo que defender mi lugar como padre. Y no siempre fue en igualdad de condiciones”, expresó.

El exmarido de Romina Yan admitió que pudo haber cometido equivocaciones en la crianza de sus hijos, aunque diferenció esa autocrítica de las acusaciones que volvieron a instalarse en la discusión pública. “ Seguramente cometí errores. Nunca pretendí ser un padre perfecto . Hice lo que pude con las herramientas que tenía y en circunstancias que jamás hubiera imaginado atravesar”, señaló.

En el tramo más contundente del texto, Giordano negó que hubiera existido violencia dentro de su familia, antes o después de la muerte de Romina. “Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen . Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, afirmó.

También se refirió al expediente judicial iniciado a partir de las denuncias. “Estas cuestiones fueron objeto de una causa judicial y considero importante que se conozca lo que efectivamente resolvió la Justicia. Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018”, indicó. Para Giordano, ese desenlace respaldó su postura: “Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados” .

Valentín y Gustavo Yankelevich.

Qué dijo Gustavo Yankelevich sobre el comunicado de Darío Giordano

En diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Yankelevich dijo que vio el comunicado en redes sociales y cuestionó la manera en que su exyerno presentó el resultado de la causa.

Cuando el conductor mencionó que Giordano había dicho que fue sobreseído, Yankelevich respondió: “Él dice que fue sobreseído, claro, porque se cayó esto, no porque no haya sido culpable”. Enseguida, agregó: “No es inocente. Lo pueden absolver igual”.

“Los chicos están contando la verdad, no están contando su verdad, están contando la verdad”, afirmó.

“Todos le decían que tenía que encontrarse con su padre. Y él dijo: ‘No lo quiero ver nunca más en mi vida’”, recordó Gustavo. Según contó, una asistente social le explicó que el expediente continuaría mientras Valentín se negara a mantener ese contacto.

Frente a esa situación, Yankelevich aseguró que le pidió a su nieto que aceptara una reunión en la oficina de los asistentes sociales y defensores de menores, con el objetivo de cerrar aquella etapa. “Le dije: ‘Valen, te lo pido por favor, hacé el encuentro acá en la oficina de los asistentes sociales, de los defensores. Hacé la reunión acá y esto se termina’”, relató.

Valentín aceptó la propuesta y se concretó el encuentro. Gustavo no dio detalles sobre el contenido de esa conversación, aunque sostuvo que allí se produjo un quiebre definitivo. “Le dijo de todo, a tal punto que ahí se terminó”, expresó. Según su versión, ese mismo día recibió la tenencia definitiva de sus nietos.

Cómo inició el conflicto entre Darío Giordano y sus hijos

La historia tiene como punto de partida la muerte de Romina, en septiembre de 2010. Después de ese momento, Valentín y Franco denunciaron a Giordano por presuntos episodios de violencia y describieron un período que, de acuerdo con sus relatos, comenzó cuando tenían nueve años. La denuncia dio lugar a una causa judicial que derivó en un cambio en la dinámica familiar.

Los dos adolescentes quedaron bajo la tutela de su abuelo mientras que su hermana menor, Azul, permaneció junto a su padre. Según se explicó entonces, la niña no habría formado parte de los episodios denunciados por sus hermanos, por lo que Gustavo decidió que no era conveniente separarla de su padre.