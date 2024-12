Jason Momoa sigue en DC pero con nuevo personaje: será Lobo en la película "Supergirl"

Jason Momoa , protagonista de Aquaman , seguirá en el universo de DC . El actor aparecerá en Supergirl: Woman of Tomorrow como Lobo, el cazarrecompensas alienígena que apareció por primera vez en los cómics en 1983.

Momoa fue el rostro de la franquicia Aquaman para el universo anterior de DC, apareciendo como Aquaman en un cameo en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) antes de protagonizar Justice League (2017) y luego encabezar la lista de Aquaman de 2018. La película fue un éxito masivo, recaudó u$s1 mil millones y marcó el punto más alto para las películas de DCEU, que terminaron con Aquaman and the Lost Kingdom del año pasado. Esa última película fue una decepción, recaudó solo u$s439 millones y fracasó con los críticos.