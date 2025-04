El director Danny Boyle confirmó que Cillian Murphy aparecerá en la nueva trilogía de "28 Years Later"

La tercera película de la franquicia que comenzó con 28 Days Later en 2002 se estrenará en los cines en junio, con una continuación, 28 Years Later: The Bone Temple, que llegará en 2026. Una tercera película también está en proceso.

Ese rumor fue posteriormente desmentido y el productor Andrew Macdonald confirmó que Murphy no aparecerá en pantalla en 28 Years Later , pero que será el productor ejecutivo de la película. "Queríamos que participara y él quiso participar. No aparece en la primera película, pero espero que haya algo de Jim en el futuro", explicó.

Qué dijo Danny Boyle sobre el regreso de Cillian Murphy a 28 Years Later

Durante su aparición en el escenario de la convención CinemaCon el fin de semana, Boyle mostró a los fans un nuevo tráiler de la película y bromeó diciendo que no ha aprendido mucho desde que hizo la película original, 28 Days Later. "Me sigue encantando el apocalipsis al estilo británico", dijo. "Me siguen encantando los infectados. Y me sigue encantando hacer volar cosas por los aires".

Boyle confirmó que Murphy aparecerá en algún momento de la trilogía, pero los fans tendrán que ser pacientes. "Como todo lo bueno en la vida, puede que tengan que esperar un poco para que aparezca", bromeó.

Cuando se informó por primera vez sobre una tercera película de 28 Days Later, se dijo que Jim de Murphy regresaría "de una manera sorprendente y de una manera que haría crecer [al personaje]".

Nia DaCosta dirige 28 Years Later: The Bone Temple, tras haberse dado a conocer con el remake de terror Candyman y la película de superhéroes The Marvels . También apareció en el escenario de la convención para promocionar su secuela de la película de Boyle. "Si bien está muy inspirado en 28 Days Later, el guion de The Bone Temple es muy diferente", prometió. "Pude dejar volar mi espíritu friki".