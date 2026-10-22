Jimena Barón se emocionó hasta las lágrimas tras el importante logro de su hijo Momo: "Muy orgullosa de vos" + Agregar ámbito en









La cantante compartió en sus redes sociales un momento clave en la vida del adolescente que marca el cierre de una etapa.

La artista y su hijo compartieron un emotivo momento que no tardó en volverse viral en las redes sociales. Instagram: @jmena

Jimena Barón compartió en sus redes sociales un momento familiar lleno de emoción que involucra a su hijo Momo. Tras meses de dedicación y mucha expectativa en el hogar, la cantante recibió una notificación oficial que desató la emoción contenida y las lágrimas de alegría.

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El motivo de la celebración fue la confirmación de que el adolescente aprobó con éxito el examen de ingreso para el colegio secundario. La noticia hizo llorar de alegría de la artista y de Mary, la niñera y madrina del Momo, quienes festejaron el resultado antes de comunicárselo a él.

Instagram: @jmena El video del festejo de Jimena Barón y la reacción de Momo A través de un video compartido con sus seguidores, Barón registró el momento exacto en el que le dio la noticia a su hijo. Ante la notificación, la cantante celebró con orgullo la noticia: “No lo puedo creer. Te amo, Momo. Estoy muy orgullosa de vos y tus logros, hijo”.

Al enterarse, el niño reaccionó sorprendido preguntando “¿En serio? ¿Entré?”, antes de abrazar a su mamá, quien le respondió “Muy bien mi vida, te felicito”, generando la emoción de todos del otro lado de las pantallas.

En su publicación, la cantante también apeló al humor para contar cómo fue el proceso de preparación. Además de agradecer la ayuda de su madre en las horas de estudio del adolescente, bromeó sobre sus “infaltables extorsiones y amenazas con no comprarle las cosas que quiere, que nunca fallan” y cerró entre risas: “Síganme para más tips sobre crianza respetuosa”.

View this post on Instagram Las emotivas palabras por el fin de una etapa Antes de la confirmación del ingreso al secundario, la actriz utilizó sus redes sociales para reflexionar respecto al crecimiento y los cambios propios de la adolescencia de su hijo. En su extenso texto, Barón escribió: “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo”. En su mensaje, remarcó el camino recorrido juntos al expresar que “hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, de acá para allá, haciendo de todo, juntos”. También destacó el trabajo en la crianza señalando que lo hicieron “bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”. Instagram: @jmena Por último, concluyó con un profundo agradecimiento: “Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”.

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