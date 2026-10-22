La cerveza oficial de BTS que compraron todas las ARMYs

La cerveza que despertó furor entre las ARMYs, de dónde es, cómo conseguirla y qué se sabe sobre su vínculos con la banda musical.

Flying Fish es una marca de cerveza vinculada a una conversación viral entre seguidores de BTS.

Una cerveza empezó a llamar la atención de las fanáticas de BTS , conocidas como ARMY, y despertó curiosidad en las redes sociales. Se trata de Flying Fish , una marca que aparece vinculada a la conversación digital alrededor del grupo surcoreano y que llevó a muchas seguidoras a preguntarse de dónde viene, qué variedades ofrece y dónde se puede conseguir.

Sin embargo, hay una aclaración importante: no hay información oficial verificada que confirme que Flying Fish sea la cerveza oficial de BTS . La asociación que circula en redes debe entenderse como un fenómeno viral entre fans y no como un acuerdo comercial confirmado con la banda.

Flying Fish Brewing nació en Nueva Jersey , Estados Unidos, y fue fundada por Gene Muller en 1995 . Con el tiempo, desarrolló una variedad de cervezas artesanales que incluyen IPA, ales, lagers y ediciones de temporada .

La marca ofrece distintas opciones según el mercado. Entre las variedades que aparecen en su catálogo estadounidense están Hopfish IPA, Hazy Bones, Juicy Bones y Salt and Sea , además de otras ediciones especiales.

Por eso, es importante no confundir todas las bebidas que llevan el nombre Flying Fish: existen productos con esa denominación en distintos mercados y sus características pueden cambiar según el fabricante y el país.

La presencia de la marca en redes sociales no significa que haya sido creada para BTS ni que forme parte de una línea oficial del grupo. Quienes quieran conocer las variedades de Flying Fish pueden consultar la página oficial de la cervecería, donde se publica su catálogo y se ofrecen herramientas para encontrar comercios que venden sus productos.

La disponibilidad depende de la zona: la compañía tiene distribución en Estados Unidos y no todas las variedades llegan a todos los mercados.

Para quienes viven en Argentina, no hay información confirmada que permita asegurar que la marca se consiga de manera habitual en supermercados o tiendas locales.

La disponibilidad puede variar por importador y comercio, por lo que conviene consultar tiendas especializadas en bebidas importadas y verificar el origen del producto antes de comprarlo. También es importante revisar que el vendedor ofrezca información clara sobre la marca y su procedencia.