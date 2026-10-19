La "Semana Charly": la Ciudad de Buenos Aires celebra los 75 años de Charly García

La “Semana Charly” se desarrollará desde el jueves próximo al domingo 25 de octubre con actividades en diversos puntos de la Ciudad.

Charly García cumple 75 años y la ciudad de Buenos Aires lo celebra con música, charlas, una exposición fotográfica, reinterpretaciones de sus canciones y una selección especial de libros para recorrer la trayectoria de uno de los grandes genios del rock nacional .

La “Semana Charly” se desarrollará desde el jueves próximo al domingo 25 de octubre con actividades en el Anfiteatro del Parque Centenario, en la Casa de la Cultura, en San Nicolás, en el Centro Cultural Recoleta, en el Museo de la Ciudad, en Monserrat, La Usina del Arte, en La Boca, y en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza.

Nacido el 23 de octubre de 1951 en la Ciudad, Charly es uno de los músicos más trascendentales de la historia del rock nacional: integró bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Seru Giran, y siguió como solista con un altísimo reconocimiento, también a nivel internacional.

En 2010 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña y hace un año se inauguró en Palermo, en el cruce de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe y en la estación del subte D, la “Esquina Charly García”, a metros de su casa.

Se inaugura “El otro Perotta”, la primera gran retrospectiva dedicada a José Luis Perotta (1948-1989), considerado “el fotógrafo del rock nacional”, en el Museo de la Ciudad, con retratos de Charly García. A las 17, en la Sala Querubines (Defensa 225).

Viernes 23:

En el día del cumpleaños de Charly, en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal), Ligia Piro presenta a las 19 “Inconsciente colectivo", su primer espectáculo dedicado a la obra de García. Entradas hasta completar la capacidad del Anfiteatro.

En el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), la pianista, cantante y compositora Alina Gandini presentará a las 19, “Gracias García", un recorrido por las composiciones de Charly. Más información en casadelaculturaba.org.

A las 19.30 la terraza del Centro Cultural Recoleta recibirá una edición especial del ciclo Discos completos, dedicada a “Clics modernos”, que marcó los años 80, por varios artistas.

En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky, presentará, a las 20, Clásicos del Rock Nacional. Entrada con reserva previa en https://cc25.org

Y en la Usina del Arte, Marina Wil hará “Las canciones más lindas de Charly García”, acompañada por un cuarteto de cuerdas y con Ian Schifres al piano. El show, a las 20, tendrá a Pablo Granados como artista invitado. Entradas con reserva previa en usinadelarte.ar.

Sábado 24:

En el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 19 se estrena "Tangos para Charly", con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán “Cucuza” Castiello. Entradas hasta completar la capacidad del Anfiteatro.

El Salón Dorado de la Casa de la Cultura será escenario de “Clics eternos", una propuesta del pianista y arreglador Lautaro Moreno que será una relectura de la etapa electrónica y de vanguardia de Charly. A las 19.

En la Usina del Arte estará “Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly”, a las 20, con versiones de sus canciones más memorables. Con reserva previa en usinadelarte.ar.

La Casa de la Cultura también presentará a las 20 una edición especial de “Íconos del Rock Nacional", el ciclo dedicado a los artistas que marcaron la música y la cultura argentina.

Domingo 25:

En el Anfiteatro del Parque Centenario, a las 19 un ensamble especial en homenaje a “La Máquina de Hacer Pájaros”, la banda que formó García. Entrada hasta completar la capacidad del Anfiteatro.

En la Usina del Arte, a las 18, habrá un espectáculo que une rock, imaginación y fantasía con “Charly en el país de las maravillas”: una propuesta familiar presentada por Vanessa Alanís que entrelaza la música de Charly con el universo fantástico de “Alicia en el país de las maravillas”. Con reserva previa en usinadelarte.ar.

Y además, la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges presentará una selección especial de libros para recorrer la vida, la música y el legado de Charly García a través de biografías, testimonios y análisis de su obra. El catálogo puede consultarse en la web: Biblioteca pública digital Jorge Luis Borges.