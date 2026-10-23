Madonna pidió votar por Lula da Silva de cara al balotaje en Brasil

La cantante se suma a una extensa lista de artistas a nivel mundial que llamaron a votar por el actual presidente de Brasil.

Madonna se expresó a través de sus redes de cara al balotaje en Brasil.

En los últimos días varias figuras de renombre se expresaron e hicieron público su apoyo a Lula da Silva de cara al balotaje en la elección presidencial en Brasil . A través de sus redes sociales, Madonna llamó a votar por Lula.

Brasil definirá a través de un balotaje la elección de su futuro presidente este domingo 25 de octubre. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador opositor Flávio Bolsonaro vuelvan a enfrentarse en las urnas.

Después de una primera vuelta con una diferencia ajustada, ambos candidatos buscarán ampliar su respaldo entre los votantes de las fuerzas eliminadas y los más de 33 millones de ciudadanos que no participaron de los comicios del 4 de octubre.

La Reina del Pop sentó su posición sobre la política de Brasil y el avance de la ultraderecha en Latinoamérica. Luego de que muchos fans le pidieran apoyar al candidato y actual presidente, Lula da Silva, finalmente ha mostrado su postura invitando a los fans brasileños a votar por él este próximo domingo 25 de Octubre en la segunda vuelta de elecciones.

Además de Madonna otras grandes figuras del mundo artístico se expresaron en apoyo a Lula. La banda estadounidense The Strokes y el guitarrista, cantante, compositor y activista Tom Morello se expresaron a favor del mandatario.

La banda liderada por Julian Casablancas compartió una imagen en la que se ve a Lula durante una histórica asamblea del Sindicato de los Metalúrgicos de la región del ABC de São Paulo, en el marco de una huelga en la década de 1970. De fondo se escucha una versión remix de “Oblivius”, realizada por el baterista del grupo, Fabrizio Moretti (nacido en Brasil).

View this post on Instagram

Por su parte, Morello, exintegrante de Audioslave y Rage Against the Machine, sostuvo que “el mundo está mirando” lo que sucede en Brasil. “No es solo una elección, una batalla contra el fascismo y la oligarquía”, afirmó.

En un video publicado en la red social X, acompañado por la etiqueta "#LulaAbriuOSigiloFlavioArregou" (Lula ha levantado el secreto bancario; Flávio ha dado marcha atrás) y dirigido también a la cuenta oficial de Lula, Roger Waters cuestionó los vínculos de Bolsonaro con Washington y acusó a sectores de la derecha de pretender apropiarse de los recursos naturales de Brasil.

"Es un hombre honesto que ha trabajado para ustedes toda su vida. Deberían dejarlo seguir trabajando para ustedes", afirmó Waters en relación a Lula.

Por su parte, el actor brasileño Wagner Moura -reconocido internacionalmente por su rol en la serie Narcos y nominado al Oscar por El agente secreto- difundió un contundente video en redes sociales en respaldo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.

El reconocido intérprete acusó directamente al espacio político de Bolsonaro de actuar en favor de los intereses norteamericanos y los tildó de "traidores a la patria que están entregándole el país en bandeja a los americanos". Moura hizo especial énfasis en los yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos que posee territorio brasileño, señalando que el objetivo de la Casa Blanca no es entablar un comercio bilateral convencional: "Trump no quiere comprar minerales al resto, quiere que sean suyos", aseveró.

O Brasil tem realmente o molho, e tem pessoas de fora de olho nisso.



Enquanto Trump nos Estados Unidos está de olho nas nossas riquezas minerais, Flávio Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil, está prometendo entregar as nossas terras raras para tentar ganhar uma eleição.… pic.twitter.com/dY1uikXdm5 — Revelando (@Revelandobr) October 16, 2026

Además de los mensajes en redes sociales, hubo actos públicos en diferentes regiones de Brasil.

Caetano Veloso, Daniela Mercury y otros grandes artistas brasileños reunieron a miles en apoyo a Lula. Más de 56.000 personas participaron de un festival en la playa de Copacabana en defensa de la democracia y la soberanía de Brasil.

También hubo manifestaciones en otras ciudades, con la participación de Gilberto Gil, Djavan y Chico Buarque, a una semana de la segunda vuelta presidencial.