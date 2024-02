Martin Scorsese habló sobre su relación con Robert De Niro y los personajes en sus películas

Scorsese ha dirigido a De Niro en varias películas clásicas a lo largo de los años, incluidas Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull y Goodfella.

Hablando en el programa Radio4 Today, el director de Killers of the Flower Moon elogió a De Niro por “tocar una verdad sobre lo que es ser un ser humano y la aceptación no sólo del bien sino también del mal y del mal, en la medida en que Puedes deplorar su comportamiento, pero como personaje todavía sientes algo por él”.