Benjamín Vicuña habló sobre el escándalo de la China Suarez: "Es algo que no puedo manejar"

Vicuña habla de la China Suárez.mp4 Benjamín Vicuña con Majo Martino en "Puro Show".

“Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘Por favor, hablemos de la película o de la serie’. No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“ se confesó con Majo Martino para "Puro Show" (El Trece).