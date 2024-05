OpenAI elimina la voz de ChatGPT que sonaba como Scarlett Johansson en la película "Her"

La actriz puso su voz para una IA en la película Her.

OpenAI está retirando la voz de ChatGPT conocida como Sky después de que los usuarios notaron que el chatbot suena increíblemente similar a Scarlett Johansson . La compañía AI está poniendo la función "en pausa", pero niega que la voz sea una copia de la actriz de "Her" .

"Creemos que las voces de IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad; la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson sino que pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural", escribió OpenAI en una publicación de blog el lunes. "Para proteger su privacidad, no podemos compartir los nombres de nuestros locutores".