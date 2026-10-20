La 35ª entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) se lleva adelante en el Teatro El Nacional y abarca a 31 rubros que son parte de los distintos roles de las obras teatrales que fueron realizadas entre 2025 y 2026.
Premios ACE 2026: todos los ganadores a lo mejor del teatro nacional
Las obras con mayor cantidad de nominaciones fueron “Company”, con 11 nominaciones; “Hairspray”, con 9 nominaciones, al igual que “La obra”, “Invasiones I” y “Billy Elliot”.
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El 41° Festival de Cine de Mar del Plata presentó una programación que promete "dialogar con el mundo".
Las obras con mayor cantidad de nominaciones fueron “Company”, con 11 nominaciones; “Hairspray”, con 9 nominaciones, al igual que “La obra”, “Invasiones I” y “Billy Elliot”.
Se otorgaron reconocimientos a la trayectoria a Soledad Silveyra, Moria Casán y al intérprete Jorge Ferrari; así como a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI). Además, se realizó un homenaje "In memorian", con la actuación de Julia Zenko que interpretó "Honrar la vida".
El galardón de oro fue para la actriz Ingrid Pelicori que agradeció: "No puedo dejar de recordar a las personas que lo hicieron posibles, a cada maestro y director con los que trabajé, como Leonor Manso, Osmar Núñez y Julia Ledesma. El teatro (...) no van a poder con nosotros porque hay una pasión muy grande, aunque sea en momentos horribles y de destrato hacia la cultura".
Lista completa de ganadores de los Premios Ace 2026
Autora/Autor:
- Mariano Pensotti y Grupo Marea (La obra)
Directora/director de comedia:
- Corina Fiorillo (Berlín, Berlín)
Actuación en obra para un solo personaje:
- Leonardo Sbaraglia (Los días perfectos)
Director general de musical/Music hall/Café concert:
- Fernando Dente (Hairspray)
Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia:
- Mercedes Fraile (La niña sobre un altar)
Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática:
- Julia Calvo (Misery)
Coreografía:
- Vanesa García Millán (Hairspray)
Música original:
- Martín Bianchedi (Misery)
Iluminación:
- David Seldes (Company)
Sonido:
- Gastón Brisky (Hairspray)
Revelación:
- Damián Betular (Hairspray)
Vestuario:
- Stella Maris Müller (Anastasia)
Actuación femenina en teatro alternativo:
- Ingrid Pelicori (La muerte de un viajante)
Actuación masculina en musical:
- Fernando Dente (Company)
Musical:
- Hairspray
Dirección musical:
- Gaby Goldman (Billy Elliot)
Music Hall/Café concert
- The Opera Locos
Obras en teatro alternativo
- La muerte de un viajante
Infantil:
- La flauta mágica
Escenografía:
- Mariana Tirantte (La obra)
Producción
- Club Media y Olga (Hairspray)
Actuación masculina en teatro alternativo:
- Alejandro Awada (La muerte de un viajante)
Espectáculo de humor
- Llegamos tarde (Ariel Tarico y David Rotemberg)
Dirección en teatro alternativo
- Daniel Marcove (La muerte de un viajante)
Actuación femenina en musical (Empate)
- Alejandra Radano (Company)
- Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
Actor en comedia:
- Diego Capusotto (Tirria)
Actriz en comedia
- Fernanda Metilli (Berlín, Berlín)
Comedia:
- Berlín Berlín
Actor protagónico en drama y/o comedia dramática:
- Paulo Brunetti (La niña sobre un altar)
Drama y/o Comedia dramática
- La obra
Dirección de drama y/o comedia dramática:
- Mariano Pensotti (La obra)
- Temas
- Teatro