"¿Querés ser mi hijo?": Wanda Nara llega al cine con una comedia romántica en donde el amor no tiene edad

Llegó a los cines “¿Querés ser mi hijo?” , una comedia romántica de Hernán Guerschuny con Wanda Nara y Agus Bernasconi. Se trata de la remake de la película mexicana que sigue a Lucía, una mujer de cuarenta años que, tras ser engañada por su marido, se propone conseguir un puesto corporativo alto. La empresa busca que sea ocupado por una madre, algo que Lucía no es. Sin embargo, ella idea un plan: encontrar a un joven que se haga pasar por su hijo.

Lucía (Wanda Nara) un día llega a su casa y encuentra a su marido con otra mujer. Ella tiene intención de perdonarlo, pero él decide echarla de la casa. Sin más remedio, esta protagonista se muda a su viejo monoambiente, donde comenzará una nueva etapa de su vida. Lucía era una comentarista de fútbol que dejó su carrera por su marido, sin embargo, ahora tiene que retomarla por el mismo motivo.

No es sencillo reinsertarse en el mercado laboral y menos aun cuando ella tiene la intención de conseguir el puesto de directora en una corporación especializada en coberturas deportivas. Cuando se entera de que buscan específicamente a una madre, Lucía redobla la apuesta: convertirse en una. Y acá aparece Javier (Agus Bernasconi), su joven vecino de 22 años que acepta hacerse pasar por su hijo a cambio de que puedan hacer fiestas ruidosas en el edificio. Ahora su desafío será hacerles creer a los reclutadores que este vínculo familiar es real durante un fin de semana.

El pacto de Lucía y Javier se enreda cuando , durante la convivencia, comienzan a conocerse y mirarse con otros ojos. Dicen que para el amor no hay edad, pero ¿nuevamente esta protagonista pondrá en riesgo su futuro por un hombre y, en este caso, mucho menor?

Casi como si el papel hubiera sido escrito para ella, Wanda Nara llega a los cines con una mujer que , ante todo, busca empoderarse. “Me llegó este personaje de la mano de Pablo Ini, que pensó en mí, y l a verdad es que me enamoré de Lucía y de la historia”, confesó Wanda Nara en diálogo con Ámbito. Lo que es aún una decisión más sabia es que la película se anima a reírse de sí misma. Lo que sí no sería sabio es exigirle a esta comedia más que entretenimiento.

"¿Querés ser mi hijo?", una comedia romántica en donde el amor no tiene edad.

Periodista: Estamos ante el debut de ambos en cines, ¿qué se siente llegar a la pantalla grande?

Agus Bernasconi: La verdad que es increíble. Es el sueño de cualquier actor, actriz y es una responsabilidad muy grande también. Somos conscientes de eso, pero estamos tranquilos porque logramos dar lo mejor de nosotros. Después, obviamente, la gente elige si le gusta o no, pero nosotros dimos lo mejor, nos comprometimos desde un primer comienzo.

Wanda Nara: Con la tranquilidad de que el producto es espectacular y con la ansiedad de que todo el mundo pueda compartir lo que nosotros vivimos o lo que vimos.

P.: Y llegan al cine con esta historia de amor donde tanto Lucía como Javi se cruzan y gracias a eso se encuentran a sí mismos. ¿Cómo fue trabajar juntos e individualmente con sus personajes?

A.B.: Tal cual, no hay mal que por bien no venga. En el peor escenario posible se encuentran para construir ese nuevo camino de cada uno. Y construir el personaje también fue muy lindo. Desde un comienzo, cuando empecé a leer la sinopsis, fui a ver la película, la versión mexicana, y dije: "Che, esto puede estar bueno”. Tuvimos la posibilidad de poder hacer algo lindo, distinto y darle nuestros colores también.

W.N.: Y aparte, en un punto también pasa en nuestra vida. Ese proceso que decís, que viven los personajes, también nos pasó a nosotros que estábamos entrando en este mundo del cine. Él, si bien obviamente estaba en la actuación hace muchos años, acompañó mi proceso. Siento que no era la misma Wanda que conoció el primer día con la que capaz ahora vas a ver en el cine.

"¿Querés ser mi hijo?" se trata de la remake de la película mexicana que se estrenó en 2023.

P.: La película explora la diferencia de edad en el amor, esta idea de que en el amor no hay edad.

W.N.: Parece una frase hecha: para el amor no hay edad, pero después lo que sí hay son un montón de prejuicios y que siguen existiendo cuando una mujer más grande se enamora o empieza una relación con alguien más joven, que no está pasando con quizás un hombre más grande que se enamora de una mujer más joven. Y en esta película se trata de una manera muy liviana, pero con todas las problemáticas que tiene en la vida real, con todos los prejuicios, con una amiga que le empuja a vivir esta relación. Y bueno, la verdad que interpretar a Lucía teniendo toda esta situación fue increíble, me gustó mucho.

P.: Estamos ante tu primera película, Wanda. ¿Acaso se trata del comienzo de tu carrera actoral? ¿O por lo menos está el deseo?

W.N.: La verdad que es un mundo que me encantó. Lo disfrutamos mucho, quedó una comedia romántica divina, para ver en familia, con amigos y que va a ser muy comentada. Siento que la pasamos muy bien, lo disfrutamos, nos gustó hacerlo y de eso se trata la vida, ¿no? De hacer cosas que a uno le guste. Así que seguramente sí. Además, esta película tiene parte dos.

Ficha Técnica

"¿Querés ser mi hijo?" (2026). Dirección: Hernán Guerschuny. Guion: Hernán Guerschuny, Sofía Szelske. Elenco: Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher, Charo López. Duración: 98 minutos.