"Saw XI", confirman la fecha de estreno de una nueva película de "El juego del miedo"

A pocos meses del estreno de Saw X, llegra una nueva entrega en la saga.

"El juego continúa". Así se lee en una publicación en las páginas oficiales de redes sociales de Lionsgate y Saw (El juego del miedo). Junto con él, se publicó la fecha 27.9.24, que, se supone, es la fecha de estreno de la undécima película de la duradera franquicia de Lionsgate. Esa es más o menos la misma época en la que Saw X debutó este año.

La décima entrega de la franquicia se desarrolla cronológicamente entre Saw I y Saw II. No hay información oficial sobre si Tobin Bell, de 81 años, volverá como el asesino de Jigsaw, aunque después de 10 entregas, probablemente sea una apuesta segura.