Películas y series que retratan el legado del papa Francisco

Para lograr el film, Rosi viajó junto al Papa y utilizó imágenes de archivo para completar la historia del argentino. Disponible en Amazon Prime y Apple TV.

La miniserie de Daniele Luchetti, protagonizada por el argentino Rodrigo de la Serna, retrata la vida de Jorge Bergoglio desde su juventud hasta ser consagrado el papa Francisco. En la historia, que está inspirada en hechos reales, tocan temas oscuros de la Argentina, como la época de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Disponible en Netflix.

Este documental, dirigido y escrito Wim Wenders, habla sobre la historia del cardenal de Buenos Aires, convertido en el primer Papa procedente de América del Sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma.

Es el primer papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la ‘Hermana Pobreza’. Disponible en Amazon Prime.

Embed - POPE FRANCIS - A MAN OF HIS WORD – Official Trailer [HD] – In Theaters May 18