Premios Tony 2022: todos los ganadores

Otros premios importantes fueron para "Take Me Out", por el reestreno de una obra dramática y su actor de reparto Jesse Tyler Ferguson; "Dana. H", por su actriz principal Deirdre O'Connell; y "Six: The Musical", por su banda sonora original y letras, de Toby Marlow y Lucy Moss.

Estos son los ganadores de la entrega número 75 de los Tony Awards:

Mejor obra de teatro: “The Lehman Trilogy”

Mejor Musical: “A Strange Loop”

Mejor actriz de musical: Joaquina Kalukango, “Paradise Square”

Mejor actor en Musical: Myles Frost, “MJ”

Mejor actriz en obra de teatro: Deidre O’Connell, “Dana H.”

Mejor actor en obra de teatro: Simon Russell Beale, “The Lehman Trilogy”

Mejor Reposición de un Musical: “Company”

Mejor libro: “A Strange Loop”

Mejor Reposición de una Obra : “Take me out”

Mejor Música original: “Six: The Musical,” con letra y música de Toby Marlow y Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra: Sam Mendes, “The Lehman Trilogy”

Mejor Dirección de un Musical: Marianne Elliott, “Company”

Mejor actor destacado en una obra de teatro: Jesse Tyler Ferguson, “Take Me Out”

Mejor actriz destacada en una obra de teatro: Phylicia Rashad, “Skeleton Crew”

Mejor Actor de reparto en un Musical: Matt Doyle, “Company”

Mejor actriz de reparto en un musical: Patti LuPone, “Company”

Mejor Diseño Escénico de una Obra: Es Devlin, “The Lehman Trilogy”

Mejor Diseño Escénico de un Musical: Bunny Christie, “Company”

Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro: Montana Levi Blanco, “The Skin of Our Teeth”

Mejor diseño de vestuario de un musical: Gabriella Slade, “Six: The Musical”

Mejor diseño de iluminación de una obra de teatro: Jon Clark, “The Lehman Trilogy”

Mejor diseño de iluminación de un musical: Natasha Katz, “MJ”

Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikhail Fiksel, “Dana H.”

Mejor Diseño de Sonido de un musical: Gareth Owen, “MJ”

Mejor coreografía: Christopher Wheeldon, “MJ”

Mejores orquestaciones: Simon Hale, “Girl From the North Country”

Premio Tony Especial a la Trayectoria: Angela Lansbury

Premio Isabelle Stevenson: Robert E. Wankel

Premio Tony de Teatro Regional: Cort Theater (Chicago)

Premio Tony especial: James C. Nicola

