The Pretenders vuelve a la Argentina en el Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas

Formada en 1978 en Londres, The Pretenders marcó un antes y un después en la escena musical con su estilo único que mezcla punk, rock y new wave. A pesar de los desafíos que enfrentaron, incluyendo la pérdida de dos de sus integrantes originales, Chrissie Hynde ha sabido reinventar al grupo y mantener su esencia durante más de 40 años.

Con 15 álbumes de estudio en su carrera, los temas de The Pretenders han trascendido generaciones, consolidando su lugar en la historia del rock. Canciones como "Brass in Pocket", "I'll Stand By You", y "Back on the Chain Gang" continúan siendo referentes del género.