"Una botella de whisky encima, deprimido y dolido": el audio de Facundo Moyano sobre su estado en la entrevista con Moria Casán + Agregar ámbito en









El audio fue reproducido por la conductora, quien aseguró que Moyano apareció una hora después. “Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo", sostuvo ella.

El audio fue difundido este viernes y Moyano aseguró que fue a la entrevista con Moria "deprimido y dolido". Mariano Fuchila

Un audio del exdiputado Facundo Moyano se conoció en las últimas horas, enviado a la conductora Moria Casán para explicar el estado en el que se presentó el pasado 25 de septiembre en su programa de televisión. “Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, admitió.





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El audio fue difundido este viernes en el ciclo de El Trece y, antes de reproducirlo, Casán reconstruyó cómo había sido aquella mañana: aseguró que Moyano tenía previsto llegar a las 9.30, pero apareció pasadas las 10.30, luego de dudar si asistiría. También dijo que percibió que había llorado y que no había descansado.

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán “Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo. Decía ‘voy, no voy’. Pesqué que había llorado y dije: ‘Este hombre no durmió, durmió poco’”, relató la conductora. La entrevista salió al aire sobre el final del programa y luego quedó grabada para una emisión posterior.

En el mensaje que le mandó a Casán esta mañana, Moyano sostuvo que, pese a su estado, se retiró conforme con la nota. “Y así todo, me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad”, expresó.

Además, el exfuncionario planteó que la situación judicial deberá resolverse en los tribunales. Además, el exfuncionario se refirió al expediente que lo involucra con Arizaga y planteó que la situación judicial deberá resolverse en los tribunales. “La verdad que, sabés, nada, lo tiene que decir la Justicia, pero creo que es evidente”, afirmó en el audio y enfatizó en que ahora se dejó de hablar de “violencia de género” y “privación ilegítima de la libertad”, acusaciones en su contra, para enfocarse en rumores de casamiento y embarazo.

Para Facundo Moyano, "el tema está terminado" Sobre las versiones de un supuesto consumo de drogas y de situaciones de violencia en su departamento, Moyano aseguró que esas son cosas que “Candela jamás dijo”. Por otra parte, Moyano afirmó que para él el tema ya está terminado, aunque espera que se cierre pronto. “Lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien”, señaló, y añadió que ambos atravesaron situaciones de estrés luego del episodio. También aseguró que pudo conversar con Arizaga durante un viaje que compartieron por Madrid, donde, según sostuvo, hablaron sobre “cómo se manejaron algunas cosas” y sobre “las mentiras” que circularon alrededor del caso.