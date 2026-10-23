Bitcoin cae por debajo de los u$s82.000 y vuelve a los niveles de la semana pasada + Agregar ámbito en









Se liquidaron u$s435 millones en futuros en 24 horas, el 88% en posiciones largas. Los ETF de bitcoin registraron salidas netas de más de u$s600 millones tras tres días de entradas que superaron los u$s1.000 millones.

Bitcoin y Ethereum operan con cautela en un mercado de incertidumbre. Imagen: Freepik

El mercado cripto opera con movimientos acotados este viernes. Bitcoin (BTC) avance levemente, aunque se mantiene por debajo de los u$s82.000, con un retroceso semanal de apenas 0,1%. Mientras, Ethereum (ETH) se muestra un poco más activo, con un incremento de 0,4% y lucha por conservar los u$s2.400. El resto de las altcoins registra signo mixto, con caídas más pronunciadas en Monero (-3,7%), pero con alzas significativas de BNB (+2,1%).

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"Pese a la recuperación moderada tras las pérdidas de la sesión anterior, el movimiento aún no indica una recuperación más consistente de los precios", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama. "Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial siguen presionando a los activos de riesgo", agregó.

Por otro lado, los flujos hacia los ETF spot de Bitcoin contribuyeron a darle soporte al mercado. Los fondos registraron entradas netas de u$s1.070 millones en los últimos tres días, incluidos más de u$s500 millones el miércoles, según estimaciones de Bitget.

"Aunque estos flujos reflejan una mejora en la demanda institucional y ayudan a limitar las pérdidas, todavía no han sido suficientes para impulsar una recuperación más significativa del BTC ante la incertidumbre en los mercados globales", agregó.

El petróleo en u$s115 y reunión de la Fed Con el barril de crudo Brent persistentemente por encima de los u$s110, los inversores temen que el encarecimiento de la energía continúe sosteniendo la inflación en niveles elevados y lleve a la Reserva Federal (Fed) a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo.

En ese entorno, las inversiones especulativas pierden atractivo frente a activos que generan intereses, cuya rentabilidad relativa aumenta con las tasas altas. Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado asigna un 90% de probabilidad a que el banco central no modifique las tasas en su reunión de la semana próxima. El panorama se invierte para diciembre: la probabilidad de una suba de 25 puntos básicos antes de que termine el año llega al 72%, consolidando ese movimiento como el escenario dominante del mercado.

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