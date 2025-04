Dólar entre bandas, día 2: sube el mayorista y hay expectativa por la cotización del blue

La estrategia del Gobierno: mantener el FX en el tramo medio de la banda

Frente a esta coyuntura, el Gobierno buscará mantener el tipo de cambio más cerca del piso de la banda que del techo, lo que exige recomponer reservas y ofrecer tasas reales positivas para desalentar la dolarización de carteras. Si el equilibrio entre reservas, tasas e inflación se sostiene, no se descarta una nueva etapa de "carry trade", esta vez con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su cuenta de X, el operador del mercado agrícola Lautaro Ronchi escribió: “¿Hay incentivo para el 'carry trade'? No me aguanté y me puse a calcular los breakeven del tipo de cambio y los rendimientos potenciales en caso de que se alcance el techo de las bandas cambiarias. Los números muestran un incentivo claro: vender dólares hoy y colocarse a largo plazo en instrumentos en pesos podría generar retornos muy atractivos si se mantiene la estabilidad dentro del rango establecido”.

Los pesos y el regreso del carry trade tras el sistema de bandas cambiarias

Iván Vizental, líder de estrategia en Quinto Inversiones, en diálogo con Ámbito, planteó que, aunque anticipar el tipo de cambio en el muy corto plazo siempre conlleva incertidumbre, el diseño del nuevo régimen cambiario y el momento elegido para anunciarlo permiten inferir que el Gobierno espera que el dólar se mantenga en el tramo medio de la banda de flotación, en torno a los $1.200. Esta expectativa se apoya en dos factores principales.

El primero es la reacción inicial del mercado: "El tipo de cambio oficial subió 11%, por debajo de lo que estimaban muchos analistas tras el anuncio del viernes; la brecha cambiaria se redujo 4 puntos; y se observó un fuerte repunte en bonos y acciones", sostiene. Todo esto contribuye a anclar expectativas en el corto plazo.

En este contexto, la curva CER, con tasas reales en torno al 10% anual, ofrece buena cobertura ante una inflación que podría ubicarse ligeramente por encima del 3%, y al mismo tiempo brinda retornos atractivos en dólares si el tipo de cambio se mantiene estable en los próximos meses, cuando la oferta de divisas estacionalmente supera la demanda por la liquidación de la cosecha gruesa.

El segundo factor es precisamente ese: el contexto estacional. "En esta época del año, suele haber mayor disponibilidad de dólares en el mercado, lo que refuerza la probabilidad de que el tipo de cambio se mantenga lejos del techo de la banda", anticipa Vizental.