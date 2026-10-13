Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 13 de octubre

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El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 13 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512,5 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 13 de octubre El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75. Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.181,63, según Binance.