El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 13 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 13 de octubre
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 13 de octubre
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 13 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.512,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 13 de octubre
El dólar CCL opera a $1.609,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre
El dólar MEP opera a $1.537,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.612,75.
Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.181,63, según Binance.
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