Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 20 de octubre

El blue se mantuvo en $1.550 y acumuló tres ruedas sin bajas, aunque todavía pierde terreno en octubre. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.550 para la compra y a $1.570 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 20 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.525 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 20 de octubre El dólar CCL cerró a $1.628,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 20 de octubre El dólar MEP cerró a $1.544,17 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 20 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 20 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.627,12. Valor de Bitcoin hoy, martes 20 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s82.464, según Binance.