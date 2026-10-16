Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 16 de octubre

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 16 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.518 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 16 de octubre El dólar CCL cerró a $1.613,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.3%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 16 de octubre El dólar MEP cerró a $1.536,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 16 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 16 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.618,03. Valor de Bitcoin hoy, viernes 16 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.527, según Binance.