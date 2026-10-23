Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 23 de octubre

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El dólar blue cerró a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 23 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.529,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 23 de octubre El dólar CCL opera a $1.648,62 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,8%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 23 de octubre El dólar MEP opera a $1.562,27 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 23 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.015.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 23 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.640,14. Valor de Bitcoin hoy, viernes 23 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s81.414, según Binance.