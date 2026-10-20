Dólar: el oficial registró su mayor suba en casi tres semanas, pero acumula un avance de apenas 3,4% en un año

El dólar mayorista cerró en $1.524,50, mientras que el minorista alcanzó los $1.540 en el Banco Nación. Pese al repunte, la divisa continúa muy por debajo de la inflación interanual. El mercado sigue de cerca las compras del Banco Central, la acumulación de reservas y las expectativas cambiarias de cara a 2027.

El dólar oficial comenzó la semana con su mayor suba diaria en casi tres semanas, aunque mantiene una evolución moderada en lo que va de octubre y acumula un incremento de apenas 3,4% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación. En paralelo, el mercado cambiario sigue atento al ritmo de compras de divisas del Banco Central (BCRA), que logró acelerar la acumulación de reservas durante las últimas jornadas.

El lunes 19 de octubre, el dólar mayorista avanzó $6,50, equivalente a un 0,4%, y cerró en $1.524,50, con un volumen operado de u$s605,2 millones. Se trató del mayor incremento diario desde el 1 de octubre, mientras que en el acumulado del mes la divisa registra una suba de apenas $7, equivalente al 0,5%.

Por su parte, el dólar minorista aumentó $5 y finalizó en $1.540 para la venta en el Banco Nación. En el mercado informal, el dólar blue también avanzó $5 hasta los $1.560, mientras que entre los financieros, el MEP cerró en $1.540,80 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en torno a $1.624.

Uno de los datos más relevantes para el mercado es la evolución del tipo de cambio durante el último año. Desde los $1.475 registrados el 20 de octubre de 2025, el dólar mayorista acumula una suba de apenas $49,50, equivalente al 3,4%, frente a una inflación interanual del 33,4% informada por el INDEC para septiembre. Esta diferencia refleja una apreciación real del peso frente al dólar en los últimos doce meses.

En cuanto al régimen cambiario, el Banco Central estableció para la jornada un techo de la banda de flotación de $1.939,33 . De esta manera, la cotización mayorista se mantiene a $414,83 de ese límite, lo que deja un margen considerable antes de alcanzar el nivel superior de intervención previsto por el esquema vigente.

El Banco Central estableció para la jornada un techo de la banda de flotación de $1.939,33 Noticias Argentinas

El BCRA sigue acumulando reservas

Sin embargo, la atención de los inversores comenzó a desplazarse desde la cotización del dólar hacia la capacidad del BCRA para sostener la acumulación de reservas, especialmente frente a los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027 y 2028.

En este contexto, la autoridad monetaria viene mostrando una mayor capacidad de compra de divisas. Durante las últimas cuatro ruedas de la semana pasada adquirió u$s642 millones, mientras que el acumulado de octubre alcanzó los u$s983 millones, superando ampliamente los u$s473 millones registrados durante septiembre.

Esta dinámica estuvo acompañada por una mayor disponibilidad de dólares provenientes de las exportaciones agroindustriales y energéticas, así como por la liquidación de divisas vinculadas con emisiones de Obligaciones Negociables de empresas argentinas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los u$s50.236 millones al cierre del viernes, impulsadas tanto por las compras de divisas como por factores de valuación, entre ellos la evolución del precio internacional del oro.

En paralelo, las tasas de interés de corto plazo mostraron una moderación respecto de los máximos recientes, en un escenario de relativa estabilidad cambiaria. Para los operadores, esta combinación representa una señal favorable, aunque todavía persisten interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso de acumulación de reservas.

Otro de los factores que concentra la atención del mercado es la estrategia de financiamiento del Tesoro. La reciente suspensión por tiempo indeterminado de la licitación del Bonar 2029, con la que el Gobierno esperaba captar alrededor de u$s800 millones, volvió a poner el foco sobre las alternativas disponibles para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

De cara a los próximos meses, los inversores seguirán de cerca la evolución de la oferta y la demanda de dólares, el comportamiento de las tasas de interés y la posibilidad de que el Banco Central mantenga su saldo comprador. A estos factores se sumará progresivamente el componente electoral, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, que podría impulsar una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Por ahora, el dólar mantiene una trayectoria relativamente estable y continúa rezagado frente a la inflación, mientras que la acumulación de reservas y las necesidades de financiamiento del Gobierno se consolidan como dos de las principales variables que marcarán el pulso del mercado cambiario.