El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.535,57 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 13 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 13 de octubre
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 13 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 13 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.512,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 13 de octubre
El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 13 de octubre
El dólar CCL cerró a $1.613,17 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 13 de octubre
El dólar MEP cerró a $1.538,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 13 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 13 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.611,80.
Valor de Bitcoin hoy, martes 13 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.188, según Binance.
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