Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 14 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El blue se mantuvo en $1.550 y acumuló tres ruedas sin bajas, aunque todavía pierde terreno en octubre.

El dólar oficial minorista cerró a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.535,17 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513.

El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.615,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8% .

El dólar MEP cerró a $1.537,67 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 14 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 14 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.614,50.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 14 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s81.567, según Binance.